Джерело повідомило, чи є у Дніпрі-1 затримки із зарплати
У мережі поширюється інформація про борги із зарплати у "Дніпрі-1". Однак цю інформацію спростували.
Джерела нагадали, що у "Дніпрі-1" не платять зарплату щомісяця, повідомила "Футбольна хата".
Затримка зарплати у "Дніпрі-1"
Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що у "Дніпрі-1" не заплатили футболістам за грудень, січень та лютий.
Джерела повідомили, що ця затримка із виплатою зарплати прописана у контракті. У договорах гравців прописано, що оплата видається раз на квартал: у грудні за вересень, жовтень, листопад, а у березні за грудень, січень та лютий.
При цьому джерело зазначило, що клуб має фінансові проблеми, але поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності.
"Дніпро-1" на цю мить у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги посідає третє місце, відстаючи на два очки від "Шахтаря" та "Кривбасу".
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