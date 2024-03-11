Джерело повідомило, чи є у Дніпрі-1 затримки із зарплати

Гравці "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

У мережі поширюється інформація про борги із зарплати у "Дніпрі-1". Однак цю інформацію спростували.

Джерела нагадали, що у "Дніпрі-1" не платять зарплату щомісяця, повідомила "Футбольна хата".

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Затримка зарплати у "Дніпрі-1"

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що у "Дніпрі-1" не заплатили футболістам за грудень, січень та лютий.

Джерела повідомили, що ця затримка із виплатою зарплати прописана у контракті. У договорах гравців прописано, що оплата видається раз на квартал: у грудні за вересень, жовтень, листопад, а у березні за грудень, січень та лютий.

При цьому джерело зазначило, що клуб має фінансові проблеми, але поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

"Дніпро-1" на цю мить у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги посідає третє місце, відстаючи на два очки від "Шахтаря" та "Кривбасу".

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