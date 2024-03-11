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Источник сообщил, есть ли в Днепре-1 задержки по зарплате

11 марта 2024 21:43
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Агабекян Карен
редактор
Источник сообщил, есть ли в Днепре-1 задержки по зарплате
Игроки "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В сети распространяется информация о долгах по зарплате в "Днепре-1". Однако эту информацию опровергли.

Источники напомнили, что в "Днепре-1" не платят зарплату ежемесячно, сообщила "Футбольна хата".

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Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов. Фото: "Днепр-1"

Задержка зарплаты в "Днепре-1"

Ранее в сети появилась информация о том, что в "Днепре-1" не заплатили футболистам за декабрь, январь и февраль.

Источники сообщили, что эта задержка с выплатой зарплаты прописана в контракте. В договорах игроков прописано, что оплата выдается раз в квартал: в декабре за сентябрь, октябрь, ноябрь, а в марте за декабрь, январь и февраль.

При этом источник отметил, что в клубе имеются финансовые проблемы, но распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

"Днепр-1" на текущий момент в турнирной таблице Украинской премьер-лиги занимает третье место, отставая на два очка от "Шахтера" и "Кривбасса".

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

зарплаты
футбол
УПЛ
Днепр-1
Юрий Максимов

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