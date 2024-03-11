Источник сообщил, есть ли в Днепре-1 задержки по зарплате
В сети распространяется информация о долгах по зарплате в "Днепре-1". Однако эту информацию опровергли.
Источники напомнили, что в "Днепре-1" не платят зарплату ежемесячно, сообщила "Футбольна хата".
Задержка зарплаты в "Днепре-1"
Ранее в сети появилась информация о том, что в "Днепре-1" не заплатили футболистам за декабрь, январь и февраль.
Источники сообщили, что эта задержка с выплатой зарплаты прописана в контракте. В договорах игроков прописано, что оплата выдается раз в квартал: в декабре за сентябрь, октябрь, ноябрь, а в марте за декабрь, январь и февраль.
При этом источник отметил, что в клубе имеются финансовые проблемы, но распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.
"Днепр-1" на текущий момент в турнирной таблице Украинской премьер-лиги занимает третье место, отставая на два очка от "Шахтера" и "Кривбасса".
Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.
Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб.
Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне.
Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость.
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.
Читайте Новини.LIVE!