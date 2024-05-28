Джерело повідомило, що Козловський виселив Шахтар із готелю після поразки Поліссю

Засновник "Руху" Григорій Козловський. Фото: "Рух" Львів

У 30-му турі УПЛ донецький "Шахтар" програв "Поліссю", що дозволило супернику вперше вийти до єврокубків. При цьому клуб із Житомира обійшов львівський "Рух".

За інформацією коментатора Віктора Вацка, між "Рухом" та "Шахтарем" вже виникли проблеми, адже "гірники" жили у готелі засновника львів'ян Григорія Козловського.

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За словами джерела, гравців та персонал "Шахтаря" після матчу з "Поліссям" виселили з готелю Emily Resort у Винниках, що на Львівщині. Зазначимо, що готель знаходиться біля тренувальної бази "Руху", де тренуються "гірники".

"Мені сьогодні WhatsApp повідомили, що "Шахтар" виселили з Emily Resort. Мовляв, тому що у когось є комфортна впевненість, що проти "Полісся" "Шахтар", давайте так скажу, не дуже викладався на полі", — сказав Вацко.

Окрім поразки "Шахтаря" у матчі з "Поліссям", на підсумкове місце "Руха" також вплинула поразка львів'ян від київського "Динамо" (1:2).

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