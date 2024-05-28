Источник сообщил, что Козловский выселил Шахтер из гостиницы после поражения Полесью

Основатель "Руха" Григорий Козловский. Фото: "Рух" Львов

В 30-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл "Полесью", что позволило сопернику впервые выйти в еврокубки. При этом клуб из Житомира обошел львовский "Рух".

По информации комментатора Виктора Вацко, между "Рухом" и "Шахтером" уже возникли проблемы, ведь "горняки" жили в гостинице основателя львовян Григория Козловского.

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По словам источника, игроков и персонал "Шахтера" после матча с "Полесьем" выселили из гостиницы Emily Resort в Винниках, Львовской области. Отметим, что отель находится возле тренировочной базы "Руха", где тренируются "горняки".

"Мне сегодня WhatsApp сообщили, что "Шахтер" выселили из Emily Resort. Мол, потому что у кого есть комфортная уверенность, что против "Полесья" "Шахтер", давайте так скажу, не очень выкладывался на поле", — сказал Вацко.

Кроме поражения "Шахтера" в матче с "Полесьем", на итоговое место "Руха" также повлияло поражение львовян от киевского "Динамо" (1:2).

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