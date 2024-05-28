Источник сообщил, что Козловский выселил Шахтер из гостиницы после поражения Полесью
В 30-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл "Полесью", что позволило сопернику впервые выйти в еврокубки. При этом клуб из Житомира обошел львовский "Рух".
По информации комментатора Виктора Вацко, между "Рухом" и "Шахтером" уже возникли проблемы, ведь "горняки" жили в гостинице основателя львовян Григория Козловского.
"Шахтеру" придется искать новое место жительства
По словам источника, игроков и персонал "Шахтера" после матча с "Полесьем" выселили из гостиницы Emily Resort в Винниках, Львовской области. Отметим, что отель находится возле тренировочной базы "Руха", где тренируются "горняки".
"Мне сегодня WhatsApp сообщили, что "Шахтер" выселили из Emily Resort. Мол, потому что у кого есть комфортная уверенность, что против "Полесья" "Шахтер", давайте так скажу, не очень выкладывался на поле", — сказал Вацко.
Кроме поражения "Шахтера" в матче с "Полесьем", на итоговое место "Руха" также повлияло поражение львовян от киевского "Динамо" (1:2).
Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.
Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.
"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса".
Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно.
"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины.
Читайте Новини.LIVE!