Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Источник сообщил, что Козловский выселил Шахтер из гостиницы после поражения Полесью arrow

Источник сообщил, что Козловский выселил Шахтер из гостиницы после поражения Полесью

28 мая 2024 10:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источник сообщил, что Козловский выселил Шахтер из гостиницы после поражения Полесью
Основатель "Руха" Григорий Козловский. Фото: "Рух" Львов
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 30-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл "Полесью", что позволило сопернику впервые выйти в еврокубки. При этом клуб из Житомира обошел львовский "Рух".

По информации комментатора Виктора Вацко, между "Рухом" и "Шахтером" уже возникли проблемы, ведь "горняки" жили в гостинице основателя львовян Григория Козловского.

Читайте также:

"Шахтеру" придется искать новое место жительства

По словам источника, игроков и персонал "Шахтера" после матча с "Полесьем" выселили из гостиницы Emily Resort в Винниках, Львовской области. Отметим, что отель находится возле тренировочной базы "Руха", где тренируются "горняки".

"Мне сегодня WhatsApp сообщили, что "Шахтер" выселили из Emily Resort. Мол, потому что у кого есть комфортная уверенность, что против "Полесья" "Шахтер", давайте так скажу, не очень выкладывался на поле", — сказал Вацко.

Кроме поражения "Шахтера" в матче с "Полесьем", на итоговое место "Руха" также повлияло поражение львовян от киевского "Динамо" (1:2).

Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии. 

"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса".

Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно.

"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины.

Львов
футбол
ФК Шахтер
Рух Львов
Григорий Козловский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе