Джерело шокувало, назвавши зарплату Супряги в Динамо

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Київ

На матч 22-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли" до заявки київського "Динамо" не потрапили усі гравці з основної обойми. Серед відсутніх знову опинився форвард Владислав Супряга.

Цього сезону форвард більше лікується, ніж грає. При цьому футболіст отримує велику зарплату як для УПЛ, повідомив "Український футбол".

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Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Київ

Скільки заробляє Супряга

За інформацією джерел із київського "Динамо", Супряга заробляє 35 тисяч євро на місяць. Річний оклад футболіста становить 420 тисяч євро.

Зазначимо, що чинний контракт Супряги з "Динамо" завершиться 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Супряга провів за "Динамо" шість матчів, в яких зробив одну гольову передачу.

24-річний футболіст перебрався до "Динамо" з "Дніпра-1" у 2018 році й з того часу провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та зробив сім асистів.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 800 тисяч євро.

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