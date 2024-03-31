Джерело шокувало, назвавши зарплату Супряги в Динамо
На матч 22-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли" до заявки київського "Динамо" не потрапили усі гравці з основної обойми. Серед відсутніх знову опинився форвард Владислав Супряга.
Цього сезону форвард більше лікується, ніж грає. При цьому футболіст отримує велику зарплату як для УПЛ, повідомив "Український футбол".
Скільки заробляє Супряга
За інформацією джерел із київського "Динамо", Супряга заробляє 35 тисяч євро на місяць. Річний оклад футболіста становить 420 тисяч євро.
Зазначимо, що чинний контракт Супряги з "Динамо" завершиться 30 червня 2026 року.
У поточному сезоні Супряга провів за "Динамо" шість матчів, в яких зробив одну гольову передачу.
24-річний футболіст перебрався до "Динамо" з "Дніпра-1" у 2018 році й з того часу провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та зробив сім асистів.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 800 тисяч євро.
Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.
Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.
Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.
Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".
Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.
Читайте Новини.LIVE!