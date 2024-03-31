Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Джерело шокувало, назвавши зарплату Супряги в Динамо arrow

Джерело шокувало, назвавши зарплату Супряги в Динамо

31 березня 2024 13:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джерело шокувало, назвавши зарплату Супряги в Динамо
Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матч 22-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли" до заявки київського "Динамо" не потрапили усі гравці з основної обойми. Серед відсутніх знову опинився форвард Владислав Супряга.

Цього сезону форвард більше лікується, ніж грає. При цьому футболіст отримує велику зарплату як для УПЛ, повідомив "Український футбол".

Читайте також:
Владислав Супряга
Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Київ

Скільки заробляє Супряга

За інформацією джерел із київського "Динамо", Супряга заробляє 35 тисяч євро на місяць. Річний оклад футболіста становить 420 тисяч євро.

Зазначимо, що чинний контракт Супряги з "Динамо" завершиться 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Супряга провів за "Динамо" шість матчів, в яких зробив одну гольову передачу.

24-річний футболіст перебрався до "Динамо" з "Дніпра-1" у 2018 році й з того часу провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та зробив сім асистів.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

футбол
Динамо
УПЛ
зарплатня
Владислав Супряга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК