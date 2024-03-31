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Источник шокировал, назвав зарплату Супряги в Динамо

31 марта 2024 13:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источник шокировал, назвав зарплату Супряги в Динамо
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матч 22-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" в заявку киевского "Динамо" не попали все игроки из основной обоймы. Среди отсутствующих снова оказался форвард Владислав Супряга.

В текущем сезоне форвард больше лечится, чем играет. При этом футболист получает большую зарплату как для УПЛ, сообщил "Украинский футбол".

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Владислав Супряга
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сколько зарабатывает Супряга

По информации источников из киевского "Динамо", Супряга зарабатывает 35 тысяч евро в месяц. Годовой оклад футболиста составляет 420 тысяч евро.

Отметим, что действующий контракт Супряги с "Динамо" завершится 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Супряга провел за "Динамо" шесть матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

24-летний футболист перебрался в "Динамо" из "Днепра-1" в 2018 году и с тех пор провел 53 матча, в которых забил три мяча и сделал семь ассистов.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Украинец Богачук уничтожил своего соперника и стал временным чемпионом мира по боксу.

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с Реалом".

Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.

футбол
Динамо
УПЛ
зарплата
Владислав Супряга

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