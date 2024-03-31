Источник шокировал, назвав зарплату Супряги в Динамо
На матч 22-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" в заявку киевского "Динамо" не попали все игроки из основной обоймы. Среди отсутствующих снова оказался форвард Владислав Супряга.
В текущем сезоне форвард больше лечится, чем играет. При этом футболист получает большую зарплату как для УПЛ, сообщил "Украинский футбол".
Сколько зарабатывает Супряга
По информации источников из киевского "Динамо", Супряга зарабатывает 35 тысяч евро в месяц. Годовой оклад футболиста составляет 420 тысяч евро.
Отметим, что действующий контракт Супряги с "Динамо" завершится 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне Супряга провел за "Динамо" шесть матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
24-летний футболист перебрался в "Динамо" из "Днепра-1" в 2018 году и с тех пор провел 53 матча, в которых забил три мяча и сделал семь ассистов.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
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