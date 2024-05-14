Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Джерело в Динамо повідомило, в якому місті команда зіграє в єврокубках arrow

Джерело в Динамо повідомило, в якому місті команда зіграє в єврокубках

14 травня 2024 12:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джерело в Динамо повідомило, в якому місті команда зіграє в єврокубках
"Арена Люблін" стане домашньою для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблін"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" визначилося, де гратиме матчі єврокубків наступного сезону. Український клуб звернув увагу на одну із сусідніх країн.

За інформацією "Динамо Київ Inside", команда зіграє у Польщі.

Читайте також:
Стадіон, де "Динамо" зіграє у єврокубках
"Арена Люблін". Фото: Bartosz Makowski

Де "Динамо" гратиме у єврокубках

За інформацією джерела, базовим містом для проведення матчів кваліфікації Ліги чемпіонів буде Люблін.

Наразі тривають переговори з керівництвом місцевого стадіону, що вміщає 15 500 місць.

Якщо "Динамо" проб'ється до групового етапу Ліги чемпіонів, то клуб розгляне варіанти з німецькими містами. Для ігор у Лізі Європи та Лізі конференцій буде достатньо арени у Любліні.

"Переговори на стадії завершення. Стадіон та місто групового етапу залежатимуть від ваги турніру (ЛЧ/ЛЄ/ЛК), адже люблінських 15.500 місць для ЛЧ мало. У такому разі розглядатимуться німецькі варіанти", — повідомило джерело.

Зазначимо, що "Динамо" також розглядало варіанти з Бухарестом, де грали минулого року, та Кишиневом.

Нагадаємо, Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Джерело підтвердило, що представник "Динамо" вдарив 15-річного вихованця "Шахтаря".

"Полісся" відмовилося від Максимова — хто очолить команду.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

Польща
Ліга чемпіонів
Динамо
єврокубки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина