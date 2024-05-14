Джерело в Динамо повідомило, в якому місті команда зіграє в єврокубках

"Арена Люблін" стане домашньою для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблін"

Київське "Динамо" визначилося, де гратиме матчі єврокубків наступного сезону. Український клуб звернув увагу на одну із сусідніх країн.

За інформацією "Динамо Київ Inside", команда зіграє у Польщі.

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Де "Динамо" гратиме у єврокубках

За інформацією джерела, базовим містом для проведення матчів кваліфікації Ліги чемпіонів буде Люблін.

Наразі тривають переговори з керівництвом місцевого стадіону, що вміщає 15 500 місць.

Якщо "Динамо" проб'ється до групового етапу Ліги чемпіонів, то клуб розгляне варіанти з німецькими містами. Для ігор у Лізі Європи та Лізі конференцій буде достатньо арени у Любліні.

"Переговори на стадії завершення. Стадіон та місто групового етапу залежатимуть від ваги турніру (ЛЧ/ЛЄ/ЛК), адже люблінських 15.500 місць для ЛЧ мало. У такому разі розглядатимуться німецькі варіанти", — повідомило джерело.

Зазначимо, що "Динамо" також розглядало варіанти з Бухарестом, де грали минулого року, та Кишиневом.

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