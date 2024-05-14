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Источник в Динамо сообщил, в каком городе команда сыграет в еврокубках

14 мая 2024 12:52
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Агабекян Карен
редактор
Источник в Динамо сообщил, в каком городе команда сыграет в еврокубках
"Арена Люблин" станет домашней для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблин"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" определилось, где будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне. Украинский клуб обратил внимание на одну из соседних стран.

По информации "Динамо Киев Inside", команда сыграет в Польше.

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"Арена Люблин". Фото: Bartosz Makowski

Где "Динамо" будет играть в еврокубках

По информации источника, базовым городом для проведения матчей квалификации Лиги чемпионов будет польский Люблин.

Сейчас идет переговоры с руководством местного стадиона, вмещающим 15 500 мест.

Если "Динамо" пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, то "Динамо" рассмотрит варианты с немецкими городами. Для игр в Лиге Европы и Лиге конференций будет достаточно арены в Люблине.

"Переговоры на стадии завершения. Стадион и город группового этапа будут зависеть от веса турнира (ЛЧ/ЛЕ/ЛК), ведь люблинских 15.500 мест для ЛЧ мало. В таком случае будут рассматриваться немецкие варианты", — сообщил источник.

Отметим, что "Динамо" также рассматривало варианты с Бухарестом, где играли в прошлом году, и Кишиневом.

Напомним, Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

За Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Источник подтвердил, что представитель "Динамо" ударил 15-летнего воспитанника "Шахтера".

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

Польша
Лига чемпионов
Динамо
еврокубки

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