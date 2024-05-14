Источник в Динамо сообщил, в каком городе команда сыграет в еврокубках
Киевское "Динамо" определилось, где будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне. Украинский клуб обратил внимание на одну из соседних стран.
По информации "Динамо Киев Inside", команда сыграет в Польше.
Где "Динамо" будет играть в еврокубках
По информации источника, базовым городом для проведения матчей квалификации Лиги чемпионов будет польский Люблин.
Сейчас идет переговоры с руководством местного стадиона, вмещающим 15 500 мест.
Если "Динамо" пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, то "Динамо" рассмотрит варианты с немецкими городами. Для игр в Лиге Европы и Лиге конференций будет достаточно арены в Люблине.
"Переговоры на стадии завершения. Стадион и город группового этапа будут зависеть от веса турнира (ЛЧ/ЛЕ/ЛК), ведь люблинских 15.500 мест для ЛЧ мало. В таком случае будут рассматриваться немецкие варианты", — сообщил источник.
Отметим, что "Динамо" также рассматривало варианты с Бухарестом, где играли в прошлом году, и Кишиневом.
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