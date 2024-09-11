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Джима повертається у великий спорт та вже готується до новий стартів

11 вересня 2024 20:04
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Біатлоністка Юлія Джима виступить на шоу-гонці в Дрездені
Юлія Джима. Фото: facebook.com/citybiathlon
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Українська біатлоністка Юлія Джима виступить у шоу-гонці з літнього біатлону City Biathlon-2024 у німецькому Дрездені. Змагання проведуть 15 вересня.

Про це йдеться на офіційному сайті заходу.  

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У шоу-гонці візьмуть участь 20 спорсменів — 10 чоловіків та 10 жінок. Зокрема до списку учасників потрапила українка Юлія Джима. 

Юлія Джима
Юлія Джима: city-biathlon.com/athleten

Склад спортсменів:

Чоловіки: Йоганнес Бьо, Тар'єй Бьо (Норвегія), Юстус Штрелов, Філіп Наврат, Роман Реес  (Німеччина), Флоран Клод (Бельгія), Яков Фак (Словенія), Лукас Хофер (Італія), Симон Едер (Австрія), Теро Сеппала (Фінляндія).

Жінки: Ліза Віттоцці (Італія), Інгрід Тандреволд, Каролін Кноттен (Норвегія), Яніна Хеттіх-Вальц, Франциска Пройсс (Німеччина), Маркета Давідова (Чехія), Анна Гандлер (Австрія), Туулі Томінгас (Фінляндія), Юлія Джима (Україна), Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина).

Розклад гонок:

  • Кваліфікація, жінки – 13:50
  • Кваліфікація, чоловіки – 14:30
  • Мас-старт, жінки – 17:25
  • Мас-старт, чоловіки – 18:15

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спорт Україна Біатлон Юлія Джима

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