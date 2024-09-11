Біатлоністка Юлія Джима виступить на шоу-гонці в Дрездені

Юлія Джима. Фото: facebook.com/citybiathlon

Українська біатлоністка Юлія Джима виступить у шоу-гонці з літнього біатлону City Biathlon-2024 у німецькому Дрездені. Змагання проведуть 15 вересня.

Про це йдеться на офіційному сайті заходу.

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У шоу-гонці візьмуть участь 20 спорсменів — 10 чоловіків та 10 жінок. Зокрема до списку учасників потрапила українка Юлія Джима.

Юлія Джима: city-biathlon.com/athleten

Склад спортсменів:

Чоловіки: Йоганнес Бьо, Тар'єй Бьо (Норвегія), Юстус Штрелов, Філіп Наврат, Роман Реес (Німеччина), Флоран Клод (Бельгія), Яков Фак (Словенія), Лукас Хофер (Італія), Симон Едер (Австрія), Теро Сеппала (Фінляндія).

Жінки: Ліза Віттоцці (Італія), Інгрід Тандреволд, Каролін Кноттен (Норвегія), Яніна Хеттіх-Вальц, Франциска Пройсс (Німеччина), Маркета Давідова (Чехія), Анна Гандлер (Австрія), Туулі Томінгас (Фінляндія), Юлія Джима (Україна), Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина).

Розклад гонок:

Кваліфікація, жінки – 13:50

Кваліфікація, чоловіки – 14:30

Мас-старт, жінки – 17:25

Мас-старт, чоловіки – 18:15

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