Українські спортсмени заробили понад 9 млн євро на Паралімпіаді-2024

Український каноїст Владислав Єпіфанов. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Представники Паралімпійської збірної України тріумфально завершили Ігри у Парижі. Міністерство молоді та спорту гарантувало спортсменам призові за кожну медаль.

Сьоме місце у підсумковій турнірній таблиці принесло спортсменам 9 765 млн доларів (401 08 млн гривень), повідомляє "Суспільне Спорт".

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Усім українським спортсменам, які виступили на Паралімпіаді-2024, було передбачено призові з державного бюджету країни. За золоту медаль атлети матимуть 125 тисяч доларів. "Срібло" гарантувало суму 100 тисяч, за "бронзу" заплатять 80 тисяч доларів.

Плавці Андрій Трусов (праворуч) з України та колумбієць Карлос Серрано. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Скільки заробили українські паралімпійці

У національній команді є лідери за сумою призових. Плавець Андрій Трусов завоював у Парижі дві золоті та три срібні медалі. Він отримає від Мінспорту 550 тисяч доларів.

Трійка спортсменів із найвищими призовими

Андрій Трусов (плавання) — 550 тисяч доларів Анна Стеценко (плавання) — 405 тисяч Денис Остапченко (плавання) — 405 тисяч.

Українські плавці отримають найбільшу суму призових — це 4.64 млн доларів. На другому місці у загальному списку за кількістю медалей та сумою призових опинилися легкоатлети.

Призові у різних видах спорту

Плавання — 4.635 млн доларів Легка атлетика — 2 млн Голбол — 600 тисяч Фехтування — 560 тисяч Дзюдо — 535 тисяч Настільний теніс — 465 тисяч Веслування на байдарках і каное — 305 тисяч Велоспорт — 305 тисяч Пауерліфтинг — 180 тисяч Академічне веслування — 100 тисяч Боча — 80 тисяч.

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