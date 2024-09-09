Українські спортсмени заробили понад 9 млн євро на Паралімпіаді-2024

Українські спортсмени заробили понад 9 млн євро на Паралімпійських іграх-2024
Представники Паралімпійської збірної України тріумфально завершили Ігри у Парижі. Міністерство молоді та спорту гарантувало спортсменам призові за кожну медаль.
Сьоме місце у підсумковій турнірній таблиці принесло спортсменам 9 765 млн доларів (401 08 млн гривень), повідомляє "Суспільне Спорт".
Усім українським спортсменам, які виступили на Паралімпіаді-2024, було передбачено призові з державного бюджету країни. За золоту медаль атлети матимуть 125 тисяч доларів. "Срібло" гарантувало суму 100 тисяч, за "бронзу" заплатять 80 тисяч доларів.
Скільки заробили українські паралімпійці
У національній команді є лідери за сумою призових. Плавець Андрій Трусов завоював у Парижі дві золоті та три срібні медалі. Він отримає від Мінспорту 550 тисяч доларів.
Трійка спортсменів із найвищими призовими
- Андрій Трусов (плавання) — 550 тисяч доларів
- Анна Стеценко (плавання) — 405 тисяч
- Денис Остапченко (плавання) — 405 тисяч.
Українські плавці отримають найбільшу суму призових — це 4.64 млн доларів. На другому місці у загальному списку за кількістю медалей та сумою призових опинилися легкоатлети.
Призові у різних видах спорту
- Плавання — 4.635 млн доларів
- Легка атлетика — 2 млн
- Голбол — 600 тисяч
- Фехтування — 560 тисяч
- Дзюдо — 535 тисяч
- Настільний теніс — 465 тисяч
- Веслування на байдарках і каное — 305 тисяч
- Велоспорт — 305 тисяч
- Пауерліфтинг — 180 тисяч
- Академічне веслування — 100 тисяч
- Боча — 80 тисяч.
Нагадаємо, тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй.
Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо.
Чехія прийме Україну — букмекери здивували прогнозом на гру Ліги Націй.
Закривайте весь чемпіонат — Вернидуб прокоментував проведення матчів у Кривому Розі.
Збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.
Читайте Новини.LIVE!