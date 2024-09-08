Фінал Паралімпіади-2024 — Україна посіла сьоме місце у медальному заліку

Збірна України з параплавання на Паралімпіаді-2024. REUTERS/Andrew Couldridge

На Паралімпіаді-2024 у Парижі збірна Китаю виграла медальний залік та стала лідеркою за кількістю нагород, здобувши 220 нагород різного ґатунку, 94 з яких — "золото". Україна цьогоріч вшосте поспіль увійшла до ТОП-10 й фінішувала на сьомому підсумковому місці.

Про це повідомило "Суспільне Спорт" у неділю, 8 вересня.

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Медальний залік Паралімпіади-2024

Паралімпійська збірна Китаю виграла медальний залік Паралімпіади-2024, випередивши Велику Британію на 45 золотих медалей.

На рахунку Великої Британії 49 золотих медалей, 44 срібних та 31 бронзова.

Третьою стала збірна США, що відстала від лідера на 58 золотих нагород.

Цьогоріч Україна вшосте поспіль увійшла до ТОП-10 та фінішувала на сьомому місці: українці вибороли 82 медалі, з яких 22 — золоті.

Медальний залік Паралімпіади-2024. Фото: "Суспільне.Спорт"

Змагальна частина Паралімпіади-2024 у Парижі офіційно завершена: церемонія закриття Ігор відбудеться о 21:00 у неділю, 8 серпня, і триватиме приблизно три години.

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