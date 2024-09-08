Паралімпіада-2024 — паверліфтер Антон Крюков здобув для України "срібло"

Антон Крюков на Паралімпіаді-2024. REUTERS/Rula Rouhana

Першим "сріблом" України у паверліфтингу на Паралімпіаді в Парижі стала медаль в останньому фіналі змагань. Нагороду здобув Антон Крюков у вазі понад 107 кг.

Про це повідомило "Суспільне.Спорт" у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

"Срібло" з паверліфтинга Антона Крюкова

Паралімпіада-2024 для 36-річного паверліфтера Антона Крюкова стала третьою у кар'єрі. На дебютних Іграх у Лондоні український спортсмен, виступаючи у вазі 100 кг, посів сьоме місце, а у Ріо-2016 у вазі до 97 кг став п'ятим.

У Парижі Крюков заявив вагу 240 кг взяв її з першої спроби та став другим у заліку — опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.

З першої спроби залік очолив іранець Ахмад Амінзаде, що взяв вагу 253 кг, а у другій спробі покращив результат на п'ять кілограмів. Під час другої спроби Крюков взяв 247 кг, що дало йому друге місце.

У підсумку Амінзаде після другої спроби достроково став чемпіоном: жоден опонент не заявив більшу вагу ніж 258 кг. Українець Крюков вів боротьбу за "срібло" з Акакієм Джинчарадзе з Грузії.

Результат з паверліфтингу у вазі понад 107 кг:

1 місце: Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг

2 місце: Антон Крюков (Україна) — 251 кг

3 місце. Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг

Загалом українці здобули 81 нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, з них 22 медалі золоті.

Нагадаємо, збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.

Ребров чесно назвав причину поразки збірної України від Албанії.

Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту.

Миколенко поскаржився на Албанію після матчу Ліги Націй.

Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі.

Ванат розповів, що Ребров попросив його зробити у матчі з Албанією.