Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло" arrow

Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло"

8 вересня 2024 19:31
Галина Шподарева - редактор
Паралімпіада-2024 — паверліфтер Антон Крюков здобув для України "срібло"
Антон Крюков на Паралімпіаді-2024. REUTERS/Rula Rouhana
Галина Шподарева - редактор

Першим "сріблом" України у паверліфтингу на Паралімпіаді в Парижі стала медаль в останньому фіналі змагань. Нагороду здобув Антон Крюков у вазі понад 107 кг. 

Про це повідомило "Суспільне.Спорт" у неділю, 8 вересня. 

Читайте також:

"Срібло" з паверліфтинга Антона Крюкова

Паралімпіада-2024 для 36-річного паверліфтера Антона Крюкова стала третьою у кар'єрі. На дебютних Іграх у Лондоні український спортсмен, виступаючи у вазі 100 кг, посів сьоме місце, а у Ріо-2016 у вазі до 97 кг став п'ятим.

У Парижі Крюков заявив вагу 240 кг взяв її з першої спроби та став другим у заліку — опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.

З першої спроби залік очолив іранець Ахмад Амінзаде, що взяв вагу 253 кг, а у другій спробі покращив результат на п'ять кілограмів. Під час другої спроби Крюков взяв 247 кг, що дало йому друге місце.

У підсумку Амінзаде після другої спроби достроково став чемпіоном: жоден опонент не заявив більшу вагу ніж 258 кг. Українець Крюков вів боротьбу за "срібло" з Акакієм Джинчарадзе з Грузії.

Результат з паверліфтингу у вазі понад 107 кг: 

  • 1 місце: Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг
  • 2 місце: Антон Крюков (Україна) — 251 кг
  • 3 місце. Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг

Загалом українці здобули 81 нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, з них 22 медалі золоті.

Нагадаємо, збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.

Ребров чесно назвав причину поразки збірної України від Албанії.

Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту.

Миколенко поскаржився на Албанію після матчу Ліги Націй.

Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі.

Ванат розповів, що Ребров попросив його зробити у матчі з Албанією.

спорт Париж Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Паралімпійські ігри Паверліфтинг срібло спортсмени медаль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло"

18:54 Один загиблий, десятеро постраждалих — наслідки удару по Харківському району

18:46 Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Львові — як потрапити

18:38 Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

18:33 Прикордонники ефектно зірвали окупантам ротацію на Вовчанському напрямку

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:31 Яблука доведеться імпортувати — в Україні очікується дефіцит агропродукції

18:31 Новий очільник МЗС Сибіга прокоментував порушення кордонів Румунії та Латвії дронами РФ

18:30 Аномальна температура та буревій — синоптики попередили про мінливу погоду протягом тижня

18:23 Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні

18:05 Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку

19:31 Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло"

18:54 Один загиблий, десятеро постраждалих — наслідки удару по Харківському району

18:46 Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Львові — як потрапити

18:38 Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

18:33 Прикордонники ефектно зірвали окупантам ротацію на Вовчанському напрямку

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:31 Яблука доведеться імпортувати — в Україні очікується дефіцит агропродукції

18:31 Новий очільник МЗС Сибіга прокоментував порушення кордонів Румунії та Латвії дронами РФ

18:30 Аномальна температура та буревій — синоптики попередили про мінливу погоду протягом тижня

18:23 Шольц заявив, що настав час для обговорення миру в Україні

18:05 Сирський нагородив воїнів Військової служби правопорядку

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд