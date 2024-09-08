Паралімпіада-2024 — паверліфтер Антон Крюков здобув для України "срібло"

Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло"
Першим "сріблом" України у паверліфтингу на Паралімпіаді в Парижі стала медаль в останньому фіналі змагань. Нагороду здобув Антон Крюков у вазі понад 107 кг.
Про це повідомило "Суспільне.Спорт" у неділю, 8 вересня.
"Срібло" з паверліфтинга Антона Крюкова
Паралімпіада-2024 для 36-річного паверліфтера Антона Крюкова стала третьою у кар'єрі. На дебютних Іграх у Лондоні український спортсмен, виступаючи у вазі 100 кг, посів сьоме місце, а у Ріо-2016 у вазі до 97 кг став п'ятим.
У Парижі Крюков заявив вагу 240 кг взяв її з першої спроби та став другим у заліку — опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.
З першої спроби залік очолив іранець Ахмад Амінзаде, що взяв вагу 253 кг, а у другій спробі покращив результат на п'ять кілограмів. Під час другої спроби Крюков взяв 247 кг, що дало йому друге місце.
У підсумку Амінзаде після другої спроби достроково став чемпіоном: жоден опонент не заявив більшу вагу ніж 258 кг. Українець Крюков вів боротьбу за "срібло" з Акакієм Джинчарадзе з Грузії.
Результат з паверліфтингу у вазі понад 107 кг:
- 1 місце: Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг
- 2 місце: Антон Крюков (Україна) — 251 кг
- 3 місце. Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг
Загалом українці здобули 81 нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, з них 22 медалі золоті.
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