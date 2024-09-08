Українці здобули медалі на Паралімпіаді-2024 — Єпіфанов завоював золото, а Мажула срібло

Веслування на байдарках і каное на Паралімпіаді — Мажула здобула срібло, а Єпіфанов золото
Українські спортсмени здобули медалі на Паралімпійських іграх-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Марина Мажула виборола "срібло", а Владислав Єпіфанов — "золото".
Про це повідомляє "Суспільне" у неділю, 8 вересня.
Медалі українців на Паралімпіаді-2024
Єпіфанов у фіналі веслування на байдарках і каное фінішував першим у ва'а (дистанція 200 м). Він показав час 47.49 секунд, що став найкращим в історії Паралімпіад на цій дистанції.
Це перше "золото" України на іграх у Парижі у веслуванні на байдарках і каное.
А Марина Мажула фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). Це друге поспіль "срібло" спортсменки на Паралімпіаді-2024.
Загалом українці здобули 81 нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, з них 22 медалі золоті.
Нагадаємо, збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.
Ребров чесно назвав причину поразки збірної України від Албанії.
Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту.
Миколенко поскаржився на Албанію після матчу Ліги Націй.
Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі.
Ванат розповів, що Ребров попросив його зробити у матчі з Албанією.
Читайте Новини.LIVE!