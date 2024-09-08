Українці здобули медалі на Паралімпіаді-2024 — Єпіфанов завоював золото, а Мажула срібло

Владислав Єпіфанов. Фото: Reuters

Українські спортсмени здобули медалі на Паралімпійських іграх-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Марина Мажула виборола "срібло", а Владислав Єпіфанов — "золото".

Про це повідомляє "Суспільне" у неділю, 8 вересня.

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Медалі українців на Паралімпіаді-2024

Єпіфанов у фіналі веслування на байдарках і каное фінішував першим у ва'а (дистанція 200 м). Він показав час 47.49 секунд, що став найкращим в історії Паралімпіад на цій дистанції.

Владислав Єпіфанов. Фото: Reuters

Це перше "золото" України на іграх у Парижі у веслуванні на байдарках і каное.

А Марина Мажула фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). Це друге поспіль "срібло" спортсменки на Паралімпіаді-2024.

Марина Мажула. Фото: Reuters

Загалом українці здобули 81 нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, з них 22 медалі золоті.

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