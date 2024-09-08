Украинцы завоевали медали на Паралимпиаде-2024 — Епифанов завоевал золото, а Мажула серебро

Гребля на байдарках и каноэ на Паралимпиаде — Мажула завоевала серебро, а Епифанов золото
Украинские спортсмены завоевали медали на Паралимпийских играх-2024 в гребле на байдарках и каноэ. Марина Мажула завоевала "серебро", а Владислав Епифанов — "золото".
Об этом сообщает "Суспільне" в воскресенье, 8 сентября.
Медали украинцев на Паралимпиаде-2024
Епифанов в финале гребли на байдарках и каноэ финишировал первым у ва'а (дистанция 200 м). Он показал время 47.49 секунд, что стало лучшим в истории Паралимпиад на этой дистанции.
Это первое "золото" Украины на играх в Париже в гребле на байдарках и каноэ.
А Марина Мажула финишировала второй в заезде байдарки-одиночки на 200 м (класс KL1). Это второе подряд "серебро" спортсменки на Паралимпиаде-2024.
В общей сложности украинцы получили 81 награду на Паралимпийских играх-2024 в Париже, из них 22 медали золотые.
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