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Паралимпийские Игры-2024 — в последнем финале украинский пауэрлифтер завоевал "серебро"

8 сентября 2024 19:31
Галина Шподарева - редактор
Паралимпиада-2024 — пауэрлифтер Антон Крюков получил для Украины "серебро"
Антон Крюков на Паралимпиаде-2024. REUTERS/Rula Rouhana
Галина Шподарева - редактор

Первым "серебром" Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Париже стала медаль в последнем финале соревнований. Награду получил Антон Крюков в весе более 107 кг. 

Об этом сообщило "Суспільне.Спорт" в воскресенье, 8 сентября.

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Паралимпиада-2024 для 36-летнего пауэрлифтера Антона Крюкова стала третьей в карьере. На дебютных Играх в Лондоне украинский спортсмен, выступая в весе 100 кг, занял седьмое место, а в Рио-2016 в весе до 97 кг стал пятым.

В Париже Крюков заявил вес 240 кг, взял его с первой попытки и стал вторым в зачете — оппонент из Иордании Джамиль Эльшебли, заявивший 242 кг, не смог поднять штангу.

С первой попытки зачет возглавил иранец Ахмад Аминзаде, который взял вес 253 кг, а во второй попытке улучшил результат на пять килограммов. Во время второй попытки Крюков взял 247 кг, что дало ему второе место.

В итоге Аминзаде после второй попытки досрочно стал чемпионом: ни один оппонент не заявил больший вес чем 258 кг. Украинец Крюков вел борьбу за "серебро" с Акакием Джинчарадзе из Грузии.

Результат пауэрлифтинга в весе свыше 107 кг:

  • 1 место: Ахмад Аминзаде (Иран) — 263 кг
  • 2 место: Антон Крюков (Украина) — 251 кг
  • 3 место. Акакий Джинчарадзе (Грузия) — 250 кг

В общей сложности украинцы получили 81 награду на Паралимпийских играх-2024 в Париже, из них 22 медали золотые.

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