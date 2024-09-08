Паралимпиада-2024 — пауэрлифтер Антон Крюков получил для Украины "серебро"

Антон Крюков на Паралимпиаде-2024. REUTERS/Rula Rouhana

Первым "серебром" Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Париже стала медаль в последнем финале соревнований. Награду получил Антон Крюков в весе более 107 кг.

Об этом сообщило "Суспільне.Спорт" в воскресенье, 8 сентября.

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Паралимпиада-2024 для 36-летнего пауэрлифтера Антона Крюкова стала третьей в карьере. На дебютных Играх в Лондоне украинский спортсмен, выступая в весе 100 кг, занял седьмое место, а в Рио-2016 в весе до 97 кг стал пятым.

В Париже Крюков заявил вес 240 кг, взял его с первой попытки и стал вторым в зачете — оппонент из Иордании Джамиль Эльшебли, заявивший 242 кг, не смог поднять штангу.

С первой попытки зачет возглавил иранец Ахмад Аминзаде, который взял вес 253 кг, а во второй попытке улучшил результат на пять килограммов. Во время второй попытки Крюков взял 247 кг, что дало ему второе место.

В итоге Аминзаде после второй попытки досрочно стал чемпионом: ни один оппонент не заявил больший вес чем 258 кг. Украинец Крюков вел борьбу за "серебро" с Акакием Джинчарадзе из Грузии.

Результат пауэрлифтинга в весе свыше 107 кг:

1 место: Ахмад Аминзаде (Иран) — 263 кг

2 место: Антон Крюков (Украина) — 251 кг

3 место. Акакий Джинчарадзе (Грузия) — 250 кг

В общей сложности украинцы получили 81 награду на Паралимпийских играх-2024 в Париже, из них 22 медали золотые.

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