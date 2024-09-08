Финал Паралимпиады-2024 — Украина заняла седьмое место в медальном зачете

Финал Паралимпиады-2024 — на каком месте Украина в медальном зачете
На Паралимпиаде-2024 в Париже сборная Китая выиграла медальный зачет и стала лидером по количеству наград, одержав 220 наград разного сорта, 94 из которых — "золото". Украина в шестой раз подряд вошла в ТОП-10 и финишировала на седьмом итоговом месте.
Об этом сообщило "Суспільне Спорт" в воскресенье, 8 сентября.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
Паралимпийская сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпиады-2024, опередив Великобританию на 45 золотых медалей.
На счету Великобритании 49 золотых медалей, 44 серебряных и 31 бронзовая.
Третьей стала сборная США, отставшая от лидера на 58 золотых наград.
В этом году Украина в шестой раз подряд вошла в ТОП-10 и финишировала на седьмом месте: украинцы завоевали 82 медали, из которых 22 — золотые.
Соревновательная часть Паралимпиады-2024 в Париже официально завершена: церемония закрытия Игр состоится в 21:00 в воскресенье, 8 августа, и продлится примерно три часа.
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