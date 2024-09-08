Финал Паралимпиады-2024 — Украина заняла седьмое место в медальном зачете

Сборная Украины по параплаванию на Паралимпиаде-2024. REUTERS/Andrew Couldridge

На Паралимпиаде-2024 в Париже сборная Китая выиграла медальный зачет и стала лидером по количеству наград, одержав 220 наград разного сорта, 94 из которых — "золото". Украина в шестой раз подряд вошла в ТОП-10 и финишировала на седьмом итоговом месте.

Об этом сообщило "Суспільне Спорт" в воскресенье, 8 сентября.

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Медальный зачет Паралимпиады-2024

Паралимпийская сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпиады-2024, опередив Великобританию на 45 золотых медалей.

На счету Великобритании 49 золотых медалей, 44 серебряных и 31 бронзовая.

Третьей стала сборная США, отставшая от лидера на 58 золотых наград.

В этом году Украина в шестой раз подряд вошла в ТОП-10 и финишировала на седьмом месте: украинцы завоевали 82 медали, из которых 22 — золотые.

Медальный зачет Паралимпиады-2024. Фото: "Суспільне Спорт"

Соревновательная часть Паралимпиады-2024 в Париже официально завершена: церемония закрытия Игр состоится в 21:00 в воскресенье, 8 августа, и продлится примерно три часа.

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