Украинские спортсмены заработали более 9 млн евро на Паралимпиаде-2024

Украинский байдарочник Владислав Епифанов. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Представители Паралимпийской сборной Украины триумфально завершили Игры в Париже. Министерство молодежи и спорта гарантировало спортсменам призовые за каждую медаль.

Седьмое место в итоговой турнирной таблице принесло спортсменам 9 765 млн долларов (401 08 млн гривен), сообщает "Суспільне Спорт".

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Всем украинским спортсменам, которые выступили на Паралимпиаде-2024, были предусмотрены призовые из государственного бюджета страны. За золотую медаль атлеты получат 125 тысяч долларов. "Серебро" гарантировало сумму 100 тысяч, за "бронзу" заплатят 80 тысяч долларов.

Пловцы Андрей Трусов (справа) из Украины и колумбиец Карлос Серрано. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сколько заработали украинские паралимпийцы

В национальной команде есть лидеры по сумме призовых. Пловец Андрей Трусов завоевал в Париже две золотых и три серебряных медали. Он получит от Минспорта 550 тысяч долларов.

Тройка спортсменов с самыми высокими призовыми

Андрей Трусов (плавание) — 550 тысяч долларов Анна Стеценко (плавание) — 405 тысяч Денис Остапченко (плавание) — 405 тысяч.

Украинские пловцы получат наибольшую общую сумму призовых — это 4,64 млн долларов. На втором месте в общем списке по количеству медалей и сумме призовых оказались легкоатлеты.

Призовые в разных видах спорта

Плавание — 4,635 млн долларов Легкая атлетика — 2 млн Голбол — 600 тысяч Фехтование — 560 тысяч Дзюдо — 535 тысяч Настольный теннис — 465 тысяч Гребля на байдарках и каноэ — 305 тысяч Велоспорт — 305 тысяч Пауэрлифтинг — 180 тысяч Академическая гребли — 100 тысяч Боча — 80 тысяч.

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