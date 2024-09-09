Украинские спортсмены заработали более 9 млн евро на Паралимпиаде-2024

Украинские спортсмены заработали более 9 млн евро на Паралимпийских играх-2024
Представители Паралимпийской сборной Украины триумфально завершили Игры в Париже. Министерство молодежи и спорта гарантировало спортсменам призовые за каждую медаль.
Седьмое место в итоговой турнирной таблице принесло спортсменам 9 765 млн долларов (401 08 млн гривен), сообщает "Суспільне Спорт".
Всем украинским спортсменам, которые выступили на Паралимпиаде-2024, были предусмотрены призовые из государственного бюджета страны. За золотую медаль атлеты получат 125 тысяч долларов. "Серебро" гарантировало сумму 100 тысяч, за "бронзу" заплатят 80 тысяч долларов.
Сколько заработали украинские паралимпийцы
В национальной команде есть лидеры по сумме призовых. Пловец Андрей Трусов завоевал в Париже две золотых и три серебряных медали. Он получит от Минспорта 550 тысяч долларов.
Тройка спортсменов с самыми высокими призовыми
- Андрей Трусов (плавание) — 550 тысяч долларов
- Анна Стеценко (плавание) — 405 тысяч
- Денис Остапченко (плавание) — 405 тысяч.
Украинские пловцы получат наибольшую общую сумму призовых — это 4,64 млн долларов. На втором месте в общем списке по количеству медалей и сумме призовых оказались легкоатлеты.
Призовые в разных видах спорта
- Плавание — 4,635 млн долларов
- Легкая атлетика — 2 млн
- Голбол — 600 тысяч
- Фехтование — 560 тысяч
- Дзюдо — 535 тысяч
- Настольный теннис — 465 тысяч
- Гребля на байдарках и каноэ — 305 тысяч
- Велоспорт — 305 тысяч
- Пауэрлифтинг — 180 тысяч
- Академическая гребли — 100 тысяч
- Боча — 80 тысяч.
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