Биатлонистка Юлия Джима выступит на шоу-гонке в Дрездене

Юлия Джима. Фото: facebook.com/citybiathlon

Украинская биатлонистка Юлия Джима выступит в шоу-гонке по летнему биатлону City Biathlon-2024 в немецком Дрездене. Соревнования проведут 15 сентября.

Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

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В шоу-гонке примут участие 20 спортсменов — 10 мужчин и 10 женщин. В частности, в список участников попала украинка Юлия Джима.

Юлия Джима: city-biathlon.com/athleten

Состав спортсменов:

Мужчины: Иоганнес Бьо, Тарьей Бё (Норвегия), Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Роман Реес (Германия), Флоран Клод (Бельгия), Яков Фак (Словения), Лукас Хофер (Италия), Симон Эдер (Австрия), Теро Сеппала (Финляндия).

Женщины: Лиза Виттоцци (Италия), Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен (Норвегия), Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройсс (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Анна Гандлер (Австрия), Туули Томингас (Финляндия), Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).

Расписание гонок:

Квалификация, женщины — 13:50

Квалификация, мужчины — 14:30

Масс-старт, женщины — 17:25

Масс-старт, мужчины — 18:15

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