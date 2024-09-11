Биатлонистка Юлия Джима выступит на шоу-гонке в Дрездене

Джима возвращается в большой спорт и готовится к новым стартам
Украинская биатлонистка Юлия Джима выступит в шоу-гонке по летнему биатлону City Biathlon-2024 в немецком Дрездене. Соревнования проведут 15 сентября.
Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.
Юлия Джима возвращается в биатлон
В шоу-гонке примут участие 20 спортсменов — 10 мужчин и 10 женщин. В частности, в список участников попала украинка Юлия Джима.
Состав спортсменов:
Мужчины: Иоганнес Бьо, Тарьей Бё (Норвегия), Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Роман Реес (Германия), Флоран Клод (Бельгия), Яков Фак (Словения), Лукас Хофер (Италия), Симон Эдер (Австрия), Теро Сеппала (Финляндия).
Женщины: Лиза Виттоцци (Италия), Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен (Норвегия), Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройсс (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Анна Гандлер (Австрия), Туули Томингас (Финляндия), Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).
Расписание гонок:
- Квалификация, женщины — 13:50
- Квалификация, мужчины — 14:30
- Масс-старт, женщины — 17:25
- Масс-старт, мужчины — 18:15
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