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Джокович обіграв росіянина Медведєва у фіналі US Open

11 вересня 2023 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Джокович обіграв росіянина Медведєва у фіналі US Open
Новак Джокович. Фото: US Open
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Нью-Йорку завершився Відкритий чемпіонат США. Переможцем у чоловіків вчетверте у кар'єрі став серб Новак Джокович.

Серб у фіналі переміг росіянина Данила Медведєва із рахунком 6:3, 7:6, 6:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у жінок US Open виграла Корі Гауфф, яка обіграла у фіналі білоруску Аріну Соболенко.

Джокович виграв 24-й турнір Великого Шолому

Матч тривав 3 години 17 хвилин, протягом яких Джокович подав чотири ейси, зробив шість подвійних помилок і реалізував три з шести брейків.

У Медведєва по шість ейсів та подвійних помилок. Також Данило реалізував один із трьох брейків.

Зазначимо, що всього тенісисти грали один з одним у 15 матчах і зараз у Джоковича 10 перемог і 5 поразок від Медведєва.

Перемога, окрім четвертого US Open та 24 турніру Великого Шолома, принесла Джоковичу 3 млн доларів. Його суперник у фіналі заробив у двоє менше.

Новак Джокович

Також 36-річний Джокович став найбільш віковим переможцем US Open. Цікаво, що Відкритий чемпіонат США часто називають турніром для молодих тенісистів, котрі люблять відкриватися на ньому.

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