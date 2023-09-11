Джокович обыграл россиянина Медведева в финале US Open

Новак Джокович. Фото: US Open

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США. Победителем у мужчин в четвертый раз в карьере стал серб Новак Джокович.

Серб в финале победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джокович выиграл 24-й турнир Большого Шлема

Матч длился 3 часа 17 минут, в течение которых Джокович подал четыре эйса, сделал шесть двойных ошибок и реализовал три из шести брейков.

У Медведева по шесть эйсов и двойных ошибок. Также Даниил реализовал один из трех брейков.

Отметим, что всего теннисисты играли друг с другом в 15 матчах и на текущий момент у Джоковича 10 побед и 5 поражений от Медведева.

Победа, кроме четвертого US Open и 24 турнира Большого Шлема, принесла Джоковичу 3 млн долларов. Его соперник по финалу заработал в двое меньше.

Также 36-летний Джокович стал самым возрастным победителем US Open. Интересно, что Открытый чемпионат США часто называют турниром для молодых теннисистов, которые любят открываться на нем.

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