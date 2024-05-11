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Джоковичу розбили голову пляшкою — відео

11 травня 2024 13:32
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Агабекян Карен
редактор
Джоковичу розбили голову пляшкою — відео
Перша ракетка світу Новак Джокович. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перша ракетка світу Новак Джокович у другому колі турніру серії Masters у Римі обіграв француза Корентена Муте. Серб переміг із рахунком 6:3, 6:1.

Після матчу Джоковичу розбили голову, коли він спілкувався з уболівальниками, повідомило The Tennis Letter.

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Що сталося з Джоковичем

Після перемоги Новак залишав корт та вирішив роздати автографи. Один із фанатів, сподіваючись на підпис свого кумира, дуже сильно нахилився. До того ж він не закрив свій рюкзак.

Внаслідок недбалості вболівальника пляшка з водою випала з рюкзака та прилетіла по голові Джоковича.

У Новака відкрилося розсічення і його доправили до лікарні, де надали допомогу.

Після удару пляшкою серб відчув легку нудоту, що може говорити про струс мозку. При цьому у команді Джоковича кажуть, що зі спортсменом усе гаразд.

У третьому колі "мастерсу" сербський тенісист має зіграти проти Алехандро Табіло.

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нещасний випадок
Новак Джокович
Теніс
Турнір ATP
вболівальники

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