Джоковичу разбили голову бутылкой — видео
Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге турнира серии Masters в Риме обыграл француза Корентена Муте. Серб победил со счетом 6:3, 6:1.
После матча Джоковичу разбили голову, когда он общался с болельщиками, сообщило The Tennis Letter.
The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024
The bottle slipped from a fan’s backpack.
Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️🩹
(via @InteBNLdItalia)
pic.twitter.com/5LIzzWZpMS
Что произошло с Джоковичем
После победы Новак покидал корт и решил раздать автографы. Один из фанатов в надежде на подпись своего кумира очень сильно нагнулся. К тому же он не закрыл свой рюкзак.
В результате небрежности болельщика бутылка с водой выпала из рюкзака и прилетела по голове Джоковича.
У Новака открылось рассечение и его доставили в больницу, где оказали помощь.
После удара бутылкой серб почувствовал легкую тошноту, что может говорить о сотрясении мозга. При этом в команде Джоковича говорят, что со спортсменом все хорошо.
В третьем круге "мастерса" сербский теннисист должен сыграть против Алехандро Табило.
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