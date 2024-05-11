Джоковичу разбили голову бутылкой — видео

Первая ракетка мира Новак Джокович. Фото: скриншот

Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге турнира серии Masters в Риме обыграл француза Корентена Муте. Серб победил со счетом 6:3, 6:1.

После матча Джоковичу разбили голову, когда он общался с болельщиками, сообщило The Tennis Letter.

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The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

Что произошло с Джоковичем

После победы Новак покидал корт и решил раздать автографы. Один из фанатов в надежде на подпись своего кумира очень сильно нагнулся. К тому же он не закрыл свой рюкзак.

В результате небрежности болельщика бутылка с водой выпала из рюкзака и прилетела по голове Джоковича.

У Новака открылось рассечение и его доставили в больницу, где оказали помощь.

После удара бутылкой серб почувствовал легкую тошноту, что может говорить о сотрясении мозга. При этом в команде Джоковича говорят, что со спортсменом все хорошо.

В третьем круге "мастерса" сербский теннисист должен сыграть против Алехандро Табило.

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