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Джоковичу разбили голову бутылкой — видео

11 мая 2024 13:32
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Агабекян Карен
редактор
Джоковичу разбили голову бутылкой — видео
Первая ракетка мира Новак Джокович. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге турнира серии Masters в Риме обыграл француза Корентена Муте. Серб победил со счетом 6:3, 6:1.

После матча Джоковичу разбили голову, когда он общался с болельщиками, сообщило The Tennis Letter.

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Что произошло с Джоковичем

После победы Новак покидал корт и решил раздать автографы. Один из фанатов в надежде на подпись своего кумира очень сильно нагнулся. К тому же он не закрыл свой рюкзак.

В результате небрежности болельщика бутылка с водой выпала из рюкзака и прилетела по голове Джоковича.

У Новака открылось рассечение и его доставили в больницу, где оказали помощь.

После удара бутылкой серб почувствовал легкую тошноту, что может говорить о сотрясении мозга. При этом в команде Джоковича говорят, что со спортсменом все хорошо.

В третьем круге "мастерса" сербский теннисист должен сыграть против Алехандро Табило.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

несчастный случай
Новак Джокович
Теннис
Турнир ATP
болельщики

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