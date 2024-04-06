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Джошуа оцінив шанси на перемогу Майка Тайсона у бою з Джейком Полом

6 квітня 2024 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Джошуа оцінив шанси на перемогу Майка Тайсона у бою з Джейком Полом
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа вважає, що легендарний Майк Тайсон не має шансів у бою проти блогера Джейка Пола. Він дуже переживає за здоров’я ветерана у поважному віці 57 років.

Про це пише  talkSPORT, передає Новини.LIVE.

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На думку британця Майк Тайсон програє блогеру Джейку Полу у своєму наступному поєдинку. Колишній чемпіон світу вважає, що досягнення та клас легендарного боксера не допоможуть йому у поєдинку 

"Роки беруть своє, а також вищий клас та боксерські вміння легендарного спортсмена не зможуть компенсувати різницю у віці між суперниками", — сказав Ентоні.

Джошуа молиться за Майка Тайсона

Головною перевагою Пола британець вважає коласальну різницю у віці.

"Я молюся, щоб Тайсон пішов із рингу здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе лише тому, що він молодий. Це єдина причина. Підлога проти Тайсона — останній блокбастер у поєдинку з молодим хлопцем для старіючого боксера", — каже Джошуа.

 Нагадаємо, що бій Тайсона та Пола намічено на 20 липня на AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США. На момент проведення поєдинку "Залізному Майку" виповниться вже 58 років.

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Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

бокс
Ентоні Джошуа
Майк Тайсон
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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