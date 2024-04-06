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Джошуа оценил шансы на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

6 апреля 2024 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Джошуа оценил шансы на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом
Энтони Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа считает, что у легендарного Майка Тайсона нет шансов в бою против блогера Джейка Пола. Он очень переживает за здоровье ветерана в возрасте 57 лет.

Об этом пишет talkSPORT, передает Новини.LIVE.

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"Годы берут свое, а также высший класс и боксерские умения легендарного спортсмена не смогут компенсировать разницу в возрасте между соперниками", — сказал Энтони.

Джошуа молится о Майке Тайсоне

Главным преимуществом Пола британец считает колоссальную разницу в возрасте.

"Я молюсь, чтобы Тайсон ушел с ринга здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит только потому, что он молод. Это единственная причина. Пол против Тайсона — последний блокбастер в поединке с молодым парнем для стареющего боксера" , — говорит Джошуа.

Напомним, что бой Тайсона и Пола намечен на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США. К моменту проведения поединка "Железному Майку" исполнится уже 58 лет.

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бокс
Энтони Джошуа
Майк Тайсон
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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