Джошуа оценил шансы на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа считает, что у легендарного Майка Тайсона нет шансов в бою против блогера Джейка Пола. Он очень переживает за здоровье ветерана в возрасте 57 лет.

Об этом пишет talkSPORT, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По мнению британца Майк Тайсон проигрывает блоггеру Джейку Полу в своем следующем поединке. Бывший чемпион мира считает, что достижения и класс легендарного боксера не помогут ему в поединке

"Годы берут свое, а также высший класс и боксерские умения легендарного спортсмена не смогут компенсировать разницу в возрасте между соперниками", — сказал Энтони.

Джошуа молится о Майке Тайсоне

Главным преимуществом Пола британец считает колоссальную разницу в возрасте.

"Я молюсь, чтобы Тайсон ушел с ринга здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит только потому, что он молод. Это единственная причина. Пол против Тайсона — последний блокбастер в поединке с молодым парнем для стареющего боксера" , — говорит Джошуа.

Mike Tyson reveals his bout with Jake Paul will be treated as “fight” despite being officially labeled an exhibition



He also claims protective headgear will not be worn by either fighter pic.twitter.com/D0RARhq8Ms — Dexerto (@Dexerto) April 3, 2024

Напомним, что бой Тайсона и Пола намечен на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США. К моменту проведения поединка "Железному Майку" исполнится уже 58 лет.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.