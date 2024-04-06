Джошуа оценил шансы на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа считает, что у легендарного Майка Тайсона нет шансов в бою против блогера Джейка Пола. Он очень переживает за здоровье ветерана в возрасте 57 лет.
Об этом пишет talkSPORT, передает Новини.LIVE.
По мнению британца Майк Тайсон проигрывает блоггеру Джейку Полу в своем следующем поединке. Бывший чемпион мира считает, что достижения и класс легендарного боксера не помогут ему в поединке
"Годы берут свое, а также высший класс и боксерские умения легендарного спортсмена не смогут компенсировать разницу в возрасте между соперниками", — сказал Энтони.
Джошуа молится о Майке Тайсоне
Главным преимуществом Пола британец считает колоссальную разницу в возрасте.
"Я молюсь, чтобы Тайсон ушел с ринга здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит только потому, что он молод. Это единственная причина. Пол против Тайсона — последний блокбастер в поединке с молодым парнем для стареющего боксера" , — говорит Джошуа.
Mike Tyson reveals his bout with Jake Paul will be treated as “fight” despite being officially labeled an exhibition— Dexerto (@Dexerto) April 3, 2024
He also claims protective headgear will not be worn by either fighter pic.twitter.com/D0RARhq8Ms
Напомним, что бой Тайсона и Пола намечен на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США. К моменту проведения поединка "Железному Майку" исполнится уже 58 лет.
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