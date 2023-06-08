Екс-гравець "Шахтаря" та "Динамо" гратиме з Усиком за "Полісся"

Чоботенко – гравець Полісся. Фото: ФК Полісся

Центральний захисник ковалівського "Колоса" Євген Чоботенко офіційно представлений гравцем житомирського "Полісся". Футболіст є вихованцем київського "Динамо".

Євген проведе у клубі наступні три роки, повідомляє офіційний сайт клубу .

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У клубі привітали Чоботенка. Фото: Полісся

Чоботенко не пощастило у "Динамо" та "Шахтарі"

У 26-річного центрального захисника минув термін контракту з "Колосом", у якому він провів рік. Цього сезону футболіст у 26 матчах забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу. У пасиві гравця п'ять жовтих карток та одне вилучення, яке сталося у 30-му турі УПЛ проти "Львова" (1:0) через два "гірчичники".

Генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський зазначив, що Чоботенко є якісним захисником, який у майбутньому гратиме за збірну України.

"Ми щиро віримо, що саме у футбольному клубі "Полісся" він стане повноцінним гравцем національної збірної України. Це дуже якісний центральний захисник, а вони сьогодні є дефіцитом, як в Україні, так і за кордоном", — сказав Загурський.

Чоботенко є вихованцем київського "Динамо", з якого у 2018-му році перейшов до донецького "Шахтаря". Потім Сергій грав у "Маріуполі", а після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він отримав статус вільного агента та перейшов до "Колоса".

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