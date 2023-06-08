Экс-игрок "Шахтера" и "Динамо" будет играть с Усиком за "Полесье"

Чоботенко — игрок Полесья. Фото: ФК Полесье

Центральный защитник коваливского "Колоса" Евгений Чоботенко официальной представлен игроком житомирского "Полесья". Футболист является воспитанником киевского "Динамо".

Евгений проведет в клубе следующие три года, сообщает официальный сайт клуба.

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В клубе поприветствовали Чоботенко. Фото: Полесье

Чоботенко не повезло в "Динамо" и "Шахтере"

У 26-летнего центрального защитника истек срок контракта с "Колосом", в котором он провел год. В текущем сезоне футболист в 26 матчах забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В пассиве игрока пять желтых карточек и одно удаление, случившееся в 30-м туре УПЛ против "Львова" (1:0) из-за двух "горчичников".

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский отметил, что Чоботенко является качественным защитником, который в будущем будет играть за сборную Украины.

"Мы искренне верим, что именно в футбольном клубе "Полесье" он станет полноценным игроком сборной Украины. Это очень качественный центральный защитник, а они сегодня дефициты, как в Украине, так и за рубежом", — сказал Загурский.

Чоботенко является воспитанником киевского "Динамо", из которого в 2018-м году перешел в донецкий "Шахтер". Затем Сергей играл в "Мариуполе", а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину он получил статус свободного агента и перешел в "Колос".

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