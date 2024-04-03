Ексфутболіста Динамо з ганьбою вигнали з клубу — причина вражає

Жерсон Родрігес у матчі "Динамо" та "Шахтаря". Фото: УНІАН

Атакувальний півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес залишився без клубу. Керівництво "Слована" з Братислави розірвало контракт із гравцем.

Контракт Жерсона, як і раніше, належить "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Пьотра Слонку.

Читайте також:

Відомий 28-річний футболіст Жерсон Родрігес знову опинився в епіцентрі скандалу. Словацький клуб "Слован", за який люксембуржець виступає на правах оренди, достроково розірвав угоду з гравцем.

Жерсон Родрігес проти Олександра Караваєва. Фото: УНІАН

Що зробив Жерсон Родрігес

За версією журналіста, досвідчений півзахисник більше не є футболістом клубу "Слован". Причиною стала "неадекватна поведінка" Жерсона, проте подробиць жодних немає. Проте відомо, що Родрігес регулярно запізнювався на тренування і не приїхав до Словаччини після нещодавніх матчів за збірну Люксембургу.

Контракт Жерсона із київським "Динамо" діє до літа 2025 року. Проте люксембурзький футболіст не потрібний українському клубу. Поки що невідомо, де Родрігес продовжить кар'єру.

Жерсон перейшов до "Динамо" у 2019 році. Він конфліктував з усіма тренерами київської команди. Родрігесу вдалося виграти з "біло-синіми" чемпіонат та Кубок України, після чого він вирушив в оренду. Останнім часом футболіст змінив уже кілька команд.

Нагадаємо, Роналду встановив нове унікальне досягнення в "Аль-Насрі" — відео.

Миколенко врятував "Евертон" від поразки й став найкращим гравцем матчу з "Ньюкаслом".

Гюндоган піде з "Барселони", Де Йонг ще не прийняв рішення.

Майк Тайсон розповів, чому насправді погодився на бій із Джейком Полом.

"Шахтар" продасть футболіста збірної України.