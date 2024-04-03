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Экс-футболиста Динамо с позором выгнали из клуба — причина удивляет

3 апреля 2024 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-футболиста Динамо с позором выгнали из клуба — причина удивляет
Жерсон Родригес в матче "Динамо" и "Шахтера". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес остался без клуба. Руководство "Слована" из Братиславы расторгло контракт с игроком. 

Контракт Жерсона по-прежнему принадлежит "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Петра Слонку

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Известный 28-летний футболист Жерсон Родригес снова оказался в эпицентре скандала. Словацкий клуб "Слован", за который люксембуржец выступает на правах аренды, досрочно расторг соглашение с игроком. 

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес против Александра Караваева. Фото: УНИАН

Что сделал Жерсон Родригес 

Согласно версии журналиста, опытный полузащитник больше не является футболистом клуба "Слован". Причиной стало "неадекватное поведение" Жерсона, однако подробностей никаких нет. Однако известно, что Родригес регулярно опаздывал на тренировки и не приехал в Словакию после недавних матчей за сборную Люксембурга. 

Контракт Жерсона с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года. Однако люксембургский футболист не нужен украинскому клубу. Пока неизвестно, где Родригес продолжит карьеру. 

Жерсон перешел в "Динамо" в 2019 году. Он конфликтовал со всеми тренерами киевской команды. Родригесу удалось выиграть с "бело-синими" чемпионат и Кубок Украины, после чего он отправился в аренду. За последнее время футболист сменил уже несколько команд. 

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"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

скандал
спорт
футбол
Люксембург
Динамо

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