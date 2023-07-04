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Ексгендиректору "Зорі" Рафаїлову повідомили про підозру

4 липня 2023 22:34
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Агабекян Карен
редактор
Ексгендиректору "Зорі" Рафаїлову повідомили про підозру
Сергій Рафаїлов. Фото: Footboom
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директору луганської "Зорі" Сергію Рафаїлову. Правда, це справа не про держзраду, а про податки.

Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

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Колишній генеральний директор луганської "Зорі", який працював у клубі з 2009-го по 2020 рік, зараз мешкає в Краснодарі та вживає щодо українців слово "укронацисти", шкодує, що українських військових не знищили в Іловайську та Дебальцевому. Колишній функціонер до 2020 року нікому не розповідав про свою позицію.

Пост Рафаїлова про Україну. СБУ не давала оцінок. Фото: скриншот

Фінансові махінації

Прокуратура підозрює Рафаїлова в ухиленні від сплати понад 5 млн грн податків.

"За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексгенеральному директору луганського "футбольного клубу "Зоря" в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Слідство виявило, що у 2019 році підозрюваний занизив податкові зобов’язання "Зорі" на суму понад 5 млн грн.

Фігурант наказав підлеглим у податковій звітності відобразити витрати на послуги, які не були надані. Ці послуги стосувалися пошуку та укладення контрактів з двома гравцями.

"Рафаїлову загрожує штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — заявили в прокуратурі.

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