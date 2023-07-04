Экс-гендиректору "Зари" Рафаилу сообщили о подозрении

Сергей Рафаилов. Фото: Footboom

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору луганской "Зари" Сергею Рафаилову. Правда, это дело не о госизмене, а о налогах.

Об этом сообщила Луганская областная прокуратура.

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Бывший генеральный директор луганской "Зари", работавший в клубе с 2009-го по 2020 год, сейчас живет в Краснодаре и употребляет по отношению к украинцам слово "укронацисты", сожалеет, что украинских военных не уничтожили в Иловайске и Дебальцево. Бывший функционер до 2020 года никому не рассказывал о своей позиции.

Пост Рафаилова об Украине. СБУ не давала оценок. Фото: скриншот

Финансовые махинации

Прокуратура подозревает Рафаилова в уклонении от уплаты более 5 млн грн налогов.

"При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении экс-генеральному директору луганского "футбольного клуба "Заря" в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 212 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2019 году подозреваемый занизил налоговые обязательства "Зари" на сумму более 5 млн грн.

Фигурант приказал подчиненным в налоговой отчетности отразить непредоставленные услуги. Эти услуги касались поиска и заключения контрактов с двумя игроками.

"Рафаилу грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" , — заявили в прокуратуре.

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