Ексгравець Динамо, Шахтаря та збірної України перейшов у Полісся

Лівий захисник Богдан Міхайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Житомирське "Полісся" слідом за "Кривбасом" продовжує посилювати свій склад. Однак, на відміну від конкурентів, вони підпишуть відомого та досвідченого футболіста.

Команда Юрія Калитвинцева підпише вихованця київського "Динамо" Богдана Михайліченка, повідомило ТаТоТаке.

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Нинішнього сезону "Полісся" посідає третє місце в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на одне очко та "Динамо" на три. При цьому у команди Калитвинцева на два матчі більше, ніж у "Шахтаря" та на три гри, ніж у "Динамо". Це означає, що за втраченими очками клуб п'ятий в УПЛ.

Футболіст Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб

"Полісся" посилило свій лівий фланг

Михайліченко розпочав поточний сезон у загребському "Динамо" в який перейшов як вільний агент після розриву контракту з бельгійським "Андерлехтом".

Після переходу до хорватського клубу Михайличенко грав поки не змінився тренер та інше керівництво клубу, яке його запрошувало до команди. Внаслідок змін у клубі Богдана перевели в дубль, а взимку розірвали контракт.

Із житомирським "Поліссям" Михайличенко підпише контракт до літа 2026 року.

Зазначимо, що вихованець київського "Динамо" також виступав за "Сталь", "Зорю" та "Шахтар".

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