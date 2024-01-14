Кривбасс объявил о своем втором зимнем новичке

Артур Микитишин вернулся в "Кривбасс". Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" в зимнее трансферное окно ведет себя очень активно. Команда уже оформила два трансфера.

Вторым новичком команды стал воспитанник моршинской "Скалы" и донецкого "Шахтера" Артур Микитишин, сообщила пресс-служба клуба.

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Команда Юрия Вернидуба подписала талантливого 20-летнего футболиста, который уже играл за них в прошлом сезоне. Тогда полузащитник выступал в их составе на правах аренды.

Известно, что Микитишин перешел в статусе свободного агента и он подписал четырехлетний контракт.

Текущий сезон футболист начал в "Александрии". Главный тренер клуба Руслан Ротань выпускал его на поле всего в пяти матчах, в которых Микитишин отметился лишь одной голевой передачей.

Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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