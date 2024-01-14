Кривбас оголосив про свого другого зимового новачка
Криворізький "Кривбас" у зимове трансферне вікно поводиться дуже активно. Команда вже оформила два трансфери.
Другим новачком команди став вихованець моршинської "Скали" та донецького "Шахтаря" Артур Микитишин, повідомила пресслужба клубу.
Зазначимо, що першим зимовим новачком "Кривбасу" стала головна зірка "Мінаю" Єгор Твердохліб.
"Кривбас" посилює свій склад
Команда Юрія Вернидуба підписала талановитого 20-річного футболіста, який уже грав за них минулого сезону. Тоді півзахисник виступав у їхньому складі на правах оренди.
Відомо, що Микитишин перейшов у статус вільного агента і він підписав чотирирічний контракт.
Поточний сезон футболіст розпочав у "Олександрії". Головний тренер клубу Руслан Ротань випускав його на поле лише у п'яти матчах, у яких Микитишин відзначився лише однією гольовою передачею.
Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 200 тисяч євро.
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