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Кривбас оголосив про свого другого зимового новачка

14 січня 2024 12:53
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Агабекян Карен
редактор
Кривбас оголосив про свого другого зимового новачка
Артур Микитишин повернувся до "Кривбасу". Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Криворізький "Кривбас" у зимове трансферне вікно поводиться дуже активно. Команда вже оформила два трансфери.

Другим новачком команди став вихованець моршинської "Скали" та донецького "Шахтаря" Артур Микитишин, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що першим зимовим новачком "Кривбасу" стала головна зірка "Мінаю" Єгор Твердохліб.

"Кривбас" посилює свій склад

Команда Юрія Вернидуба підписала талановитого 20-річного футболіста, який уже грав за них минулого сезону. Тоді півзахисник виступав у їхньому складі на правах оренди.

Відомо, що Микитишин перейшов у статус вільного агента і він підписав чотирирічний контракт.

Поточний сезон футболіст розпочав у "Олександрії". Головний тренер клубу Руслан Ротань випускав його на поле лише у п'яти матчах, у яких Микитишин відзначився лише однією гольовою передачею.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов нового тренера — що про нього відомо.

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футбол
Футбол трансфери
УПЛ
Кривбасс
Артур Микитишин

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