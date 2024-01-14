Кривбас оголосив про свого другого зимового новачка

Артур Микитишин повернувся до "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" у зимове трансферне вікно поводиться дуже активно. Команда вже оформила два трансфери.

Другим новачком команди став вихованець моршинської "Скали" та донецького "Шахтаря" Артур Микитишин, повідомила пресслужба клубу.

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"Кривбас" посилює свій склад

Команда Юрія Вернидуба підписала талановитого 20-річного футболіста, який уже грав за них минулого сезону. Тоді півзахисник виступав у їхньому складі на правах оренди.

Відомо, що Микитишин перейшов у статус вільного агента і він підписав чотирирічний контракт.

Поточний сезон футболіст розпочав у "Олександрії". Головний тренер клубу Руслан Ротань випускав його на поле лише у п'яти матчах, у яких Микитишин відзначився лише однією гольовою передачею.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 200 тисяч євро.

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