Вернидуб рассказал, что поможет Кривбассу стать чемпионом

Вернидуб во время матча "Кривбасса". Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о шансах своей команды на чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Также тренер прокомментировал возможность возвращения болельщиков на трибуны.

Вернидуб заверил, что его клуб не собирается работать с судьями, сообщает NV.

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Болельщики "Кривбасса" уже мечтают о чемпионском титуле, а главному тренеру команды пришлось опровергать предположения в том, что его клуб будет работать с судьями ради золотых медалей. Юрий Вернидуб заявил, что в УПЛ действительно есть команды, которые уже начали воздействовать на арбитров, однако "Кривбасс" к ним не относится.

"Кривбасс играет в то, что он может и то, что умеет. Клуб никогда не работал и не будет работать с рефери. Игра и тогда интереснее, когда арбитры не помогают, а судят то, что оно есть. Если оно есть, то оно есть. Если его нет, то и не надо это придумывать", — заявил Юрий Вернидуб.

Возвращение болельщиков на стадионы

Тренер "Кривбасса" считает, что футбол многое теряет без присутствия фанов на трибунах. Но возвращать людей на арены является слишком большим риском.

Наставник команды из Кривого Рога понимает, что руководители, которые примут такое решение, будут нести за него ответственность. Однако если компромисс будет найден, то это пойдет на пользу украинскому футболу.

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