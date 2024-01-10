Кривбасс объявил о переходе перспективного игрока УПЛ
Криворожский "Кривбасс" на зимний перерыв ушел лидером УПЛ и теперь команде нужно удержать свое место на пьедестале. Одним из залогов этому должно стать усиление состава команды.
Поэтому в клубе на официальном сайте представили талантливого полузащитника Егора Твердохлиба.
Кого подписал "Кривбасс"
23-летний универсальный футболист из "Миная" подписал с клубом четырехлетний контракт.
По словам футболиста, которого хотели пригласить несколько клубов УПЛ, он выбрал "Кривбасс", поскольку хотел с новой командой бороться за самые высокие места.
"Счастлив стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ведет борьбу за самые высокие места, поэтому не было никаких сомнений в переезде в Кривой Рог", — сказал Твердохлиб.
После перехода футболист взял себе 47-й номер на футболке.
Ранее Твердохлиб играл за "Гирнык-Спорт" и "Минай".
В текущем сезоне за команду из Ужгорода футболист в пятнадцати матчах забил два мяча.
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