Кривбасс объявил о переходе перспективного игрока УПЛ

Новичок "Кривбасса" Егор Твердохлиб. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" на зимний перерыв ушел лидером УПЛ и теперь команде нужно удержать свое место на пьедестале. Одним из залогов этому должно стать усиление состава команды.

Поэтому в клубе на официальном сайте представили талантливого полузащитника Егора Твердохлиба.

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23-летний универсальный футболист из "Миная" подписал с клубом четырехлетний контракт.

По словам футболиста, которого хотели пригласить несколько клубов УПЛ, он выбрал "Кривбасс", поскольку хотел с новой командой бороться за самые высокие места.

"Счастлив стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ведет борьбу за самые высокие места, поэтому не было никаких сомнений в переезде в Кривой Рог", — сказал Твердохлиб.

После перехода футболист взял себе 47-й номер на футболке.

Ранее Твердохлиб играл за "Гирнык-Спорт" и "Минай".

В текущем сезоне за команду из Ужгорода футболист в пятнадцати матчах забил два мяча.

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