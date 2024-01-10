Кривбас оголосив про перехід перспективного гравця УПЛ

Новачок "Кривбасу" Єгор Твердохліб. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" на зимову перерву пішов лідером УПЛ і тепер команді потрібно утримати своє місце на п'єдесталі. Однією із запорук цього має стати посилення складу команди.

Тож у клубі на офіційному сайті представили талановитого півзахисника Єгора Твердохліба.

Читайте також:

Кого підписав "Кривбас"

23-річний універсальний футболіст з "Минаю" підписав із клубом чотирирічний контракт.

За словами футболіста, якого хотіли запросити кілька клубів УПЛ, він обрав "Кривбас", оскільки хотів із новою командою боротися за найвищі місця.

"Щасливий стати частиною червоно-білої родини. "Кривбас" прогресує та веде боротьбу за найвищі місця, тому не було жодних сумнівів у переїзді до Кривого Рогу", — сказав Твердохліб.

Після переходу футболіст взяв собі 47 номер на футболці.

Раніше Твердохліб грав за "Гірник-Спорт" та "Минай".

Цього сезону за команду з Ужгорода футболіст у п'ятнадцяти матчах забив два м'ячі.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.