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Кривбас оголосив про перехід перспективного гравця УПЛ

10 січня 2024 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Кривбас оголосив про перехід перспективного гравця УПЛ
Новачок "Кривбасу" Єгор Твердохліб. Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Криворізький "Кривбас" на зимову перерву пішов лідером УПЛ і тепер команді потрібно утримати своє місце на п'єдесталі. Однією із запорук цього має стати посилення складу команди.

Тож у клубі на офіційному сайті представили талановитого півзахисника Єгора Твердохліба.

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Кого підписав "Кривбас"

23-річний універсальний футболіст з "Минаю" підписав із клубом чотирирічний контракт.

За словами футболіста, якого хотіли запросити кілька клубів УПЛ, він обрав "Кривбас", оскільки хотів із новою командою боротися за найвищі місця.

"Щасливий стати частиною червоно-білої родини. "Кривбас" прогресує та веде боротьбу за найвищі місця, тому не було жодних сумнівів у переїзді до Кривого Рогу", — сказав Твердохліб.

Після переходу футболіст взяв собі 47 номер на футболці.

Раніше Твердохліб грав за "Гірник-Спорт" та "Минай".

Цього сезону за команду з Ужгорода футболіст у п'ятнадцяти матчах забив два м'ячі.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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