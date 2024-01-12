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Вернидуб розповів, що допоможе Кривбасу стати чемпіоном

12 січня 2024 15:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вернидуб розповів, що допоможе Кривбасу стати чемпіоном
Вернидуб під час матчу "Кривбасу". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб поділився думкою про шанси своєї команди на чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Також тренер прокоментував можливість повернення уболівальників на трибуни.

Вернидуб запевнив, що його клуб не збирається працювати із суддями, повідомляє NV.

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У сезоні-2023/2024 "Кривбас" завершив перше коло чемпіонату України на чолі турнірної таблиці. Команда із Кривого Рогу випередила "Дніпро-1" завдяки додатковим показникам.

Юрій Вакулко
Юрій Вакулко перед тренуванням "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Уболівальники "Кривбасу" вже мріють про чемпіонський титул, а головному тренеру команди довелося спростовувати припущення, що його клуб працюватиме із суддями заради золотих медалей. Юрій Вернидуб заявив, що в УПЛ справді є команди, які вже почали впливати на арбітрів, проте "Кривбас" до них не належать.

"Кривбас грає в те, що він може і те, що вміє. Клуб ніколи не працював і не працюватиме з рефері. Гра і тоді цікавіше, коли арбітри не допомагають, а судять те, що воно є. Якщо воно є, то воно є. Якщо його немає, то й не треба це вигадувати", — заявив Юрій Вернидуб.

Повернення вболівальників на стадіони

Тренер "Кривбасу" вважає, що футбол багато втрачає без присутності фанів на трибунах. Але повертати людей на арени є надто великим ризиком.

Наставник команди з Кривого Рогу розуміє, що керівники, які ухвалять таке рішення, нестимуть за нього відповідальність. Однак якщо компроміс буде знайдено, це піде на користь українському футболу.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Вихованця "Динамо" переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

спорт
футбол
УПЛ
Юрій Вернидуб
Кривбасс

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