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Экс-игрок Динамо, Шахтера и сборной Украины перешел в Полесье

14 января 2024 19:12
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Агабекян Карен
редактор
Экс-игрок Динамо, Шахтера и сборной Украины перешел в Полесье
Левый защитник Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" вслед за "Кривбассом" продолжает усиливать свой состав. Однако, в отличие от конкурентов они подпишут известного и опытного футболиста.

Команда Юрия Калитвинцева подпишет воспитанника киевского "Динамо" Богдана Михайличенко, сообщило ТаТоТаке.

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В нынешнем сезоне "Полесье" занимает третье место в УПЛ, опережая "Шахтер" на одно очко и "Динамо" на три. При этом у команды Калитвинцева на два матча больше, чем у "Шахтера" и на три игры чем у "Динамо". Это значит, что по потерянным очкам клуб пятый в УПЛ.

Богдан Михайличенко
Футболист Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

"Полесье" усилило свой левый фланг

Михайличенко начал текущий сезон в загребском "Динамо" в который перешел в качестве свободного агента после разрыва контракта с бельгийским "Андерлехтом".

После перехода в хорватский клуб Михайличенко играл пока не сменился тренер и остальное руководство клуба, которое его приглашало в команду. В результате изменений в клубе Богдана перевели в дубль, а зимой разорвали контракт.

С житомирским "Полесьем" Михайличенко подпишет контракт до лета 2026 года.

Отметим, что воспитанник киевского "Динамо" также выступал за "Сталь", "Зарю" и "Шахтер".

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футбол
Футбол трансферы
УПЛ
Полесье
Богдан Михайличенко

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