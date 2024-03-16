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Ексгравець Динамо став зіркою у Польщі та готується до трансферу в італійський топклуб

16 березня 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексгравець Динамо став зіркою у Польщі та готується до трансферу в італійський топклуб
Ілля Шкурін під час атаки. Фото: instagram.com/fksstalmielec/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст київського "Динамо" Ілля Шкурін може переїхати до Італії. Білоруський футболіст зацікавив один із клубів Серії А.

Кар'єра форварда успішно розвивається у чемпіонаті Польщі з футболу, повідомляє "Трибуна".

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Ілля Шкурін відомий українським уболівальникам за виступами у складі київського "Динамо". У сезоні 2021/2022 український клуб орендував білоруського футболіста, який зіграв за "біло-синіх" десять матчів та зробив п'ять результативних передач.

Ілля Шкурін
Ілля Шкурін після матчу в Італії. Фото: instagram.com/fksstalmielec/

Прогрес Шкуріна у Польщі

Контракт 24-річного форварда належить російському ЦСКА, проте футболіст не збирається виступати у Росії. З літа 2023 року Шкурін грає за польський клуб "Сталь" (Мелець). Цього сезону Ілля взяв участь у 23 поєдинках, забив 12 м'ячів та зробив п'ять результативних передач.

Ілля Шкурін
Ілля Шкурін у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У послугах молодого результативного форварда зацікавлені одразу декілька європейських клубів. Найсерйозніший інтерес до Шкуріна проявляється італійська "Болонья", яка цього сезону може пробитися до єврокубків. Команда Тьяго Мотти готова заплатити за форварда півтора мільйона євро.

Після 28 матчів "Болонья" посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А.

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Ілля Шкурін

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