Экс-игрок Динамо стал звездой в Польше и готовится к трансферу в итальянский топ-клуб
Бывший футболист киевского "Динамо" Илья Шкурин может переехать в Италию. Белорусский футболист заинтересовал один из клубов Серии А.
Карьера форварда успешно развивается в чемпионате Польши по футболу, сообщает "Трибуна".
Илья Шкурин известен украинским болельщикам по выступлениям в составе киевского "Динамо". В сезоне 2021/2022 украинский клуб арендовал белорусского футболиста, который сыграл за "бело-синих" десять матчей и сделал пять результативных передач.
Прогресс Шкурина в Польше
Контракт 24-летнего форварда принадлежит российскому ЦСКА, однако футболист не собирается выступать в России. С лета 2023 года Шкурин играет за польский клуб "Сталь" (Мелец). В этом сезоне Илья принял участие в 23 поединках, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.
В услугах молодого результативного форварда заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Самый серьезный интерес к Шкурину проявляется итальянская "Болонья", которая в этом сезоне может пробиться в еврокубки. Команда Тьяго Мотты готова заплатить за форварда полтора миллиона евро.
После 28 матчей "Болонья" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
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