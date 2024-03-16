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Экс-игрок Динамо стал звездой в Польше и готовится к трансферу в итальянский топ-клуб

16 марта 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-игрок Динамо стал звездой в Польше и готовится к трансферу в итальянский топ-клуб
Илья Шкурин во время атаки. Фото: instagram.com/fksstalmielec/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист киевского "Динамо" Илья Шкурин может переехать в Италию. Белорусский футболист заинтересовал один из клубов Серии А. 

Карьера форварда успешно развивается в чемпионате Польши по футболу, сообщает "Трибуна". 

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Илья Шкурин известен украинским болельщикам по выступлениям в составе киевского "Динамо". В сезоне 2021/2022 украинский клуб арендовал белорусского футболиста, который сыграл за "бело-синих" десять матчей и сделал пять результативных передач. 

Илья Шкурин
Илья Шкурин после матча в Италии. Фото: instagram.com/fksstalmielec/

Прогресс Шкурина в Польше 

Контракт 24-летнего форварда принадлежит российскому ЦСКА, однако футболист не собирается выступать в России. С лета 2023 года Шкурин играет за польский клуб "Сталь" (Мелец). В этом сезоне Илья принял участие в 23 поединках, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. 

Илья Шкурин
Илья Шкурин в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В услугах молодого результативного форварда заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Самый серьезный интерес к Шкурину проявляется итальянская "Болонья", которая в этом сезоне может пробиться в еврокубки. Команда Тьяго Мотты готова заплатить за форварда полтора миллиона евро. 

После 28 матчей "Болонья" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. 

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Илья Шкурин

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