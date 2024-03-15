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Бывшая звезда Динамо вынужден искать новый клуб — о ком речь

15 марта 2024 10:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывшая звезда Динамо вынужден искать новый клуб — о ком речь
Карлос Де Пена и Сергей Сидорчук в "Динамо". Фото: instagram.com/carlosdepena/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб бразильского "Интернасьоналя" больше не рассчитывает на двух футболистов. Одним из них оказался бывший легионер киевского "Динамо"

Игроки смогут найти новые команды в конце сезона, сообщает O Globo

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В бразильском футбольном клубе "Интернасьональ" появился новый главный тренер. Наставник команды Эдуардо Коудет решил избавиться от нескольких игроков. Они остаются в расположении клуба, но не будут выступать за основной состав "колорадос". 

Карлос Де Пена
Карлос Де Пена в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Экс-хавбек "Динамо" сменит команду

Тренерский штаб "Интернасьоналя" больше не рассчитывает на Габриэля Жиротто и Карлоса Де Пену. Уругвайский полузащитник известен украинским болельщикам благодаря выступлению за киевское "Динамо", в котором он выступал с 2019 по 2022 годы. 

Карлос Де Пена
Карлос Де Пена празднует гол. Фото: instagram.com/carlosdepena/

Де Пена еще весной 2022 вместе с семьей уехал из Украины. Он подписал контракт с "Интернасьоналем" и стал одним из лидеров команды в прошлом сезоне. На счету 32-летнего уругвайца было 54 поединка, пять голов и семь результативных передач. 

Жиротто и Де Пена смогут поддерживать форму на базе "Интернасьоналя" до трансфера в другие клубы. 

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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