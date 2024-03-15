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Колишня зірка Динамо змушений шукати новий клуб — про кого йдеться

15 березня 2024 10:58
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Колишня зірка Динамо змушений шукати новий клуб — про кого йдеться
Карлос Де Пена та Сергій Сидорчук у "Динамо". Фото: instagram.com/carlosdepena/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб бразильського "Інтернасьоналя" більше не розраховує на двох футболістів. Одним із них виявився колишній легіонер київського "Динамо".

Гравці зможуть знайти нові команди наприкінці сезону, повідомляє O Globo.

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У бразильському футбольному клубі "Інтернасьональ" з'явився новий головний тренер. Наставник команди Едуардо Коудет вирішив позбутися декількох гравців. Вони залишаються в розташуванні клубу, але не виступатимуть за основний склад "колорадос".

Карлос Де Піна
Карлос Де Пена у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ексхавбек "Динамо" змінить команду

Тренерський штаб "Інтернасьоналя" більше не розраховує на Габріеля Жиротто та Карлоса Де Пену. Уругвайський півзахисник відомий українським уболівальникам завдяки виступу за київське "Динамо", в якому він виступав із 2019 по 2022 роки.

Карлос Де Піна
Карлос Де Пена святкує гол. Фото: instagram.com/carlosdepena/

Де Пена ще навесні 2022 року разом із родиною виїхав з України. Він підписав контракт з "Інтернасьоналем" і став одним із лідерів команди минулого сезону. На рахунку 32-річного уругвайця було 54 поєдинки, п'ять голів та сім результативних передач.

Жиротто та Де Пена зможуть підтримувати форму на базі "Інтернасьоналя" до трансферу до інших клубів.

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