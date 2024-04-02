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Ексгравець Карпат після отримання паспорта РФ почав ображати українців

2 квітня 2024 15:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ексгравець Карпат після отримання паспорта РФ почав ображати українців
Тренер "Парі" Младен Кашчелан. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст львівських "Карпат" та збірної Чорногорії Младен Кашчелан зараз живе та працює в Росії. Не змінило його плани й повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Ніхто б його не згадував, якби він погано не висловився про період роботи в Україні, повідомив "Спорт-Експрес".

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Тренер "Парі" Младен Кашчелан. Фото: росЗМІ

В Україні токсичні люди

За словами Кашчелана, він спочатку боявся летіти до Росії, оскільки порівнював це зі своїм періодом роботи в Україні 2009 року, коли в нього залишилися негативні враження про країну.

"Моя дружина запропонувала з'їздити до Росії і просто познайомитися. Я був проти — 2009 року я грав в Україні, в "Карпатах", і в мене залишилися негативні спогади: там усі були дуже токсично налаштовані по відношенню до іноземців. Я переживав, що в Росії буде те саме", — сказав фахівець.

Кашчелан розповів, що їм сподобалося в Росії, і вони з дружиною отримали громадянство РФ і тепер планують там осісти.

Наразі Кашчелан обіймає посаду асистента головного тренера російської команди "Парі" з Нижнього Новгорода.

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Львів
Карпати
футбол
Росія

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