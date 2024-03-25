Легендарний клуб зі Львова "викраде" зірку Полісся

Лукас Тейлор у матчі з "Рухом". Фото: "Полісся"

Львівські "Карпати" активно поводитимуться у наступне літнє трансферне вікно. У клубі не сумніваються, що вийдуть до Української прем'єр-ліги й готові витрачатись.

За інформацією "Футболу з вертольоту", "Карпати" віддадуть перевагу ринку Південної Америки.

Читайте також:

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

"Карпати" підпишуть гравця "Полісся"

Наближені до клубу джерела розповіли, що у літнє трансферне вікно склад "Карпат" може поповнити правий захисник "Полісся" бразилець Лукас Тейлор.

Влітку Тейлор завершить термін дії контракту з "Поліссям". Тому бразилець зараз думає над іншими пропозиціями.

Як стало відомо, "Карпати" готують дуже гарну пропозицію для Тейлора. Щоправда, поки невідомо, чи краще вона, ніж зараз, у "Поліссі".

Бразилець цього сезону провів дев'ять матчів, забив по одному голу і зробив ассист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 600 тисяч євро.

Раніше вихованець "Палмейраса" виступав в Україні за "Львів", "Дніпро-1" та донецький "Шахтар".

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

"Мілан" куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу.

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа.