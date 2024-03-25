Легендарный клуб из Львова "похитит" звезду Полесья
Львовские "Карпаты" будут активно вести себя в следующее летнее трансферное окно. В клубе не сомневаются, что выйдут в Украинскую премьер-лигу и готовы тратиться.
По информации "Футболу з вертольоту", "Карпаты" отдадут преимущество рынку Южной Америки.
"Карпаты" подпишут игрока "Полесья"
Приближенные к клубу источники рассказали, что в летнее трансферное окно состав "Карпат" может пополнить правый защитник "Полесья" бразилец Лукас Тейлор.
Летом у Тейлора завершится срок действия контракта с "Полесьем". Поэтому бразилец сейчас думает над другими предложениями.
Как стало известно, "Карпаты" готовят очень хорошее предложение для Тейлора. Правда, пока неизвестно, лучше ли они, чем сейчас в "Полесье".
Бразилец в текущем сезоне провел девять матчей, забил по одному голу и сделал асист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
Ранее воспитанник "Палмейраса" выступал в Украине за "Львов", "Днепр-1" и донецкий "Шахтер".
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