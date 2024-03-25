Легендарный клуб из Львова "похитит" звезду Полесья

Лукас Тейлор в матче с "Рухом". Фото: "Полесье"

Львовские "Карпаты" будут активно вести себя в следующее летнее трансферное окно. В клубе не сомневаются, что выйдут в Украинскую премьер-лигу и готовы тратиться.

По информации "Футболу з вертольоту", "Карпаты" отдадут преимущество рынку Южной Америки.

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Приближенные к клубу источники рассказали, что в летнее трансферное окно состав "Карпат" может пополнить правый защитник "Полесья" бразилец Лукас Тейлор.

Летом у Тейлора завершится срок действия контракта с "Полесьем". Поэтому бразилец сейчас думает над другими предложениями.

Как стало известно, "Карпаты" готовят очень хорошее предложение для Тейлора. Правда, пока неизвестно, лучше ли они, чем сейчас в "Полесье".

Бразилец в текущем сезоне провел девять матчей, забил по одному голу и сделал асист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Ранее воспитанник "Палмейраса" выступал в Украине за "Львов", "Днепр-1" и донецкий "Шахтер".

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