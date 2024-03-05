Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Карпаты вскоре оформят трансферы француза и хорошо известного в УПЛ бразильца arrow

Карпаты вскоре оформят трансферы француза и хорошо известного в УПЛ бразильца

5 марта 2024 14:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Карпаты вскоре оформят трансферы француза и хорошо известного в УПЛ бразильца
Ариэльсон после перехода в "Полесье". Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный клуб из Первой лиги львовские "Карпаты" серьезно усилятся перед возобновлением чемпионата. В клуб прибудут два легионера.

Одним из них станет хорошо знакомый по выступлениям в Украинской премьер-лиге за житомирское "Полесье" бразилец Ариэльсон, сообщил портал Sport.ua.

Читайте также:
Ариэльсон
Ариэльсон после первого гола в Украине. Фото: "Полесье"

Новички львовских "Карпат"

По информации источников, "Карпаты" согласовали с бразильским "Крузейро" переход Ариэльсона. Известно, что футболист перейдет в аренду до конца сезона. При этом у львовян будет опция выкупа форварда.

Утром 6 марта бразилец должен прибыть в расположение клуба на тренировочном сборе в Закарпатье и там же пройдет медосмотр.

В первой половине сезона в составе "Полесья" форвард в 16 матчах в чемпионате и Кубке Украины забил один гол и сделал два ассиста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Алиэльсона в 500 тысяч евро.

Также вечером 6 марта в расположение "Карпат" прибудет французский полузащитник Джаред Хаса. Он приедет в Ужгород транзитом через Будапешт.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

футбол
Футбол трансферы
Полесье
Карпаты Львов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым