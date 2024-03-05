Карпаты вскоре оформят трансферы француза и хорошо известного в УПЛ бразильца

Ариэльсон после перехода в "Полесье". Фото: "Полесье"

Легендарный клуб из Первой лиги львовские "Карпаты" серьезно усилятся перед возобновлением чемпионата. В клуб прибудут два легионера.

Одним из них станет хорошо знакомый по выступлениям в Украинской премьер-лиге за житомирское "Полесье" бразилец Ариэльсон, сообщил портал Sport.ua.

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Новички львовских "Карпат"

По информации источников, "Карпаты" согласовали с бразильским "Крузейро" переход Ариэльсона. Известно, что футболист перейдет в аренду до конца сезона. При этом у львовян будет опция выкупа форварда.

Утром 6 марта бразилец должен прибыть в расположение клуба на тренировочном сборе в Закарпатье и там же пройдет медосмотр.

В первой половине сезона в составе "Полесья" форвард в 16 матчах в чемпионате и Кубке Украины забил один гол и сделал два ассиста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Алиэльсона в 500 тысяч евро.

Также вечером 6 марта в расположение "Карпат" прибудет французский полузащитник Джаред Хаса. Он приедет в Ужгород транзитом через Будапешт.

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