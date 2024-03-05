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Карпати незабаром оформлять трансфери француза та добре відомого в УПЛ бразильця

5 березня 2024 14:33
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Агабекян Карен
редактор
Карпати незабаром оформлять трансфери француза та добре відомого в УПЛ бразильця
Аріельсон після переходу до "Полісся". Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний клуб із Першої ліги львівські "Карпати" серйозно посиляться перед поновленням чемпіонату. До клубу прибудуть два легіонери.

Одним із них стане добре знайомий за виступами в Українській прем'єр-лізі у житомирському "Поліссі" бразилець Аріельсон, повідомив портал Sport.ua.

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Аріельсон після першого голу в Україні. Фото: "Полісся"

Новачки львівських "Карпат"

За інформацією джерел, "Карпати" погодили з бразильським "Крузейро" перехід Аріельсона. Відомо, що футболіст перейде в оренду до кінця сезону. При цьому львів'яни мають опцію викупу форварда.

Вранці 6 березня бразилець повинен прибути до клубу на тренувальному зборі на Закарпатті й там же пройде медогляд.

У першій половині сезону у складі "Полісся" форвард у 16 матчах у чемпіонаті та Кубку України забив один гол і зробив два асисти.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Аліельсона у 500 тисяч євро.

Також увечері 6 березня до розташування "Карпат" прибуде французький півзахисник Джаред Хаса. Він приїде до Ужгорода транзитом через Будапешт.

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