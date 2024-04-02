Экс-игрок Карпат после получения паспорта РФ принялся оскорблять украинцев

Тренер "Пари" Младен Кашчелан. Фото: росСМИ

Бывший футболист львовских "Карпат" и сборной Черногории Младен Кашчелан сейчас живет и работает в России. Не изменило его планы полномасштабное российское вторжение в Украину.

Никто бы его не вспоминал, если бы он плохо не высказался о периоде работы в Украине, сообщил "Спорт-Экспресс".

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Тренер "Пари" Младен Кашчелан. Фото: росСМИ

В Украине токсичные люди

По словам Кашчелана, он изначально боялся лететь в Россию, поскольку сравнивал это со своим периодом работы в Украине в 2009-м году, когда у него остались негативные впечатления об стране.

"Моя жена предложила съездить в Россию и просто познакомиться. Я был против — в 2009 году я играл в Украине, в "Карпатах", и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены по отношению к иностранцам. Я переживал, что в России будет то же самое", — сказал специалист.

Кашчелан рассказал, что им понравилось в Россие и они с женой получили гражданство РФ и теперь планируют там осесть.

Сейчас Кашчелан занимает должность ассистента главного тренера российской команды "Пари" из Нижнего Новгорода.

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