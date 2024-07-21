Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ексгравець Шахтаря пояснив, чи зможе Динамо обіграти Партизан arrow

Ексгравець Шахтаря пояснив, чи зможе Динамо обіграти Партизан

21 липня 2024 19:32
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Ігор Дуляй пояснив, чи може Динамо обіграти Партизан
Ігор Дуляй. Фото: ФК ''Партизан''
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Колишній тренер "Партизана" та гравець "Шахтаря" Ігор Дуляй спрогнозував результат майбутньої гри "Динамо". Він заявив, що українці намагатимуться якнайкраще представити Україну. 

Про це пише Dynamo.kiev.

Читайте також:

Ігор Дуляй про гру Динамо

За його словами, у гравців "Динамо" патріотичне налаштування і вони прагнуть представити Україну якнайкраще. 

"Динамо" грає у Польщі, я навіть не впевнений, чи буде у них підтримка на трибунах. Знаю, що вболівальники "Партизана" не зможуть відвідати матч", — поділився Дуляй.

Також він проаналізував, як може виступити команда та розповів, що саме Шапаренко є ключовим гравцем клубу.

"У них високий рівень, і я очікую складної гри, незважаючи на те, що це не домашній стадіон для "Динамо". У них феноменальна команда, Шапаренко — ключовий гравець, і його потрібно зупинити, але у них також є досвідчений Ярмоленко, який зробив хорошу кар’єру в найсильніших лігах", — каже він.

Крім цього, він поділився, що гравці "Партизана" готувались до гри та аналізували попередні ігри "Динамо". 

"Не стану давати прогноз, сподіваюся на перемогу "Партизана", — розповів він. 

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

футбол ФК Шахтар Динамо Микола Шапаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ