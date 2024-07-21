Ігор Дуляй пояснив, чи може Динамо обіграти Партизан

Ігор Дуляй. Фото: ФК ''Партизан''

Колишній тренер "Партизана" та гравець "Шахтаря" Ігор Дуляй спрогнозував результат майбутньої гри "Динамо". Він заявив, що українці намагатимуться якнайкраще представити Україну.

Про це пише Dynamo.kiev.

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За його словами, у гравців "Динамо" патріотичне налаштування і вони прагнуть представити Україну якнайкраще.

"Динамо" грає у Польщі, я навіть не впевнений, чи буде у них підтримка на трибунах. Знаю, що вболівальники "Партизана" не зможуть відвідати матч", — поділився Дуляй.

Також він проаналізував, як може виступити команда та розповів, що саме Шапаренко є ключовим гравцем клубу.

"У них високий рівень, і я очікую складної гри, незважаючи на те, що це не домашній стадіон для "Динамо". У них феноменальна команда, Шапаренко — ключовий гравець, і його потрібно зупинити, але у них також є досвідчений Ярмоленко, який зробив хорошу кар’єру в найсильніших лігах", — каже він.

Крім цього, він поділився, що гравці "Партизана" готувались до гри та аналізували попередні ігри "Динамо".

"Не стану давати прогноз, сподіваюся на перемогу "Партизана", — розповів він.

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