Ігор Дуляй пояснив, чи може Динамо обіграти Партизан

Ексгравець Шахтаря пояснив, чи зможе Динамо обіграти Партизан
Колишній тренер "Партизана" та гравець "Шахтаря" Ігор Дуляй спрогнозував результат майбутньої гри "Динамо". Він заявив, що українці намагатимуться якнайкраще представити Україну.
Про це пише Dynamo.kiev.
Ігор Дуляй про гру Динамо
За його словами, у гравців "Динамо" патріотичне налаштування і вони прагнуть представити Україну якнайкраще.
"Динамо" грає у Польщі, я навіть не впевнений, чи буде у них підтримка на трибунах. Знаю, що вболівальники "Партизана" не зможуть відвідати матч", — поділився Дуляй.
Також він проаналізував, як може виступити команда та розповів, що саме Шапаренко є ключовим гравцем клубу.
"У них високий рівень, і я очікую складної гри, незважаючи на те, що це не домашній стадіон для "Динамо". У них феноменальна команда, Шапаренко — ключовий гравець, і його потрібно зупинити, але у них також є досвідчений Ярмоленко, який зробив хорошу кар’єру в найсильніших лігах", — каже він.
Крім цього, він поділився, що гравці "Партизана" готувались до гри та аналізували попередні ігри "Динамо".
"Не стану давати прогноз, сподіваюся на перемогу "Партизана", — розповів він.
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