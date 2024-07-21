Хорватський футболіст Домагой Віда (зліва) після тренування. Фото: The Croatian Football Federation’s

Центральний захисник збірної Хорватії Домагой Віда прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього. Футболіст більше не виступатиме за національну команду.

Про це повідомив Хорватський футбольний союз.

Читайте також:

Віда більше не гратиме за Хорватію

За інформацією Хорватського футбольного союзу, колишня зірка київського "Динамо" завершив кар'єру у збірній після 105 проведених матчів та чотирьох забитих м’ячів.

"Домагой Віда прощається зі збірною Хорватії. Ми можемо лише подякувати йому за все, що він зробив", — йдеться в повідомленні Хорватського футбольного союзу.

У складі національної збірної Віда виграв срібні медалі чемпіонату світу 2018 року і бронзові нагороди ЧС-2022.

Віда у віці 35 років грає за грецький АЕК Афіни. Нинішній контракт Домагоя розрахований до літа 2025 року з опцією продовження на рік.

За київське "Динамо" Віда зіграв у 158 матчах, у яких забив 13 голів та зробив вісім асистів.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.