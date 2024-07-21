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Колишня зірка Динамо Київ припинила виступи за свою збірну

21 липня 2024 18:16
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Домагою Віда завершив кар&#39;єру у національній збірній Хорватії.
Хорватський футболіст Домагой Віда (зліва) після тренування. Фото: The Croatian Football Federation’s
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Центральний захисник збірної Хорватії Домагой Віда прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього. Футболіст більше не виступатиме за національну команду.

Про це повідомив Хорватський футбольний союз.

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За інформацією Хорватського футбольного союзу, колишня зірка київського "Динамо" завершив кар'єру у збірній після 105 проведених матчів та чотирьох забитих м’ячів.

"Домагой Віда прощається зі збірною Хорватії. Ми можемо лише подякувати йому за все, що він зробив", — йдеться в повідомленні Хорватського футбольного союзу.

У складі національної збірної Віда виграв срібні медалі чемпіонату світу 2018 року і бронзові нагороди ЧС-2022.

Віда у віці 35 років грає за грецький АЕК Афіни. Нинішній контракт Домагоя розрахований до літа 2025 року з опцією продовження на рік.

За київське "Динамо" Віда зіграв у 158 матчах, у яких забив 13 голів та зробив вісім асистів.

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футбол Динамо АЕК Збірна Хорватії з футболу

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